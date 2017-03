Les Festivals les plus attendus à Montréal cet été 2017

Chaque année, de nombreux festivals culturels rassemblent des centaines de milliers de personnes dans les rues de Montréal. Découvrez lesquels sont les plus attendus pour cet été 2017 !

Festivals de musique

Les festivals de musique sont les événements culturels qui attirent le plus de monde. Parmi les plus populaires, on trouve notamment :

Les Francofolies (8 au 18 juin) ouvrent la saison estivale. Ce festival musical propose 250 spectacles gratuits en extérieur, animés par près de 1000 artistes.

Le Festival international de Jazz (28 juin au 8 juillet) est le plus important du monde, selon le Guinness World Records. Il accueille plus de 3000 musiciens professionnels et amateurs, au cours de 1000 concerts et animations.

Connu dans le monde entier, le MUTEK (23 au 27 août) est un festival audiovisuel dédié à la musique électronique et à la créativité numérique. Organisé en intérieur et en extérieur, il comprend aussi des films, vidéos et conférences.

Le festival international de musique POP clôture l’été (13 au 17 septembre) et se déroule dans une cinquantaine de salles à travers la ville. Il réunit des musiciens connus et plus nouveaux, aussi bien locaux qu’internationaux.

Pour profiter au mieux des festivals, pensez à choisir un hôtel au coeur du Quartier des spectacles, à proximité des grandes institutions culturelles montréalaises !

Autres festivals culturels

En plus des festivals de musique, les rues de Montréal accueillent également d’autres événements culturels :

Le festival bilingue Zoofest (6 juillet au 29 juillet) met en scène de nouveaux talents du domaine artistique : théâtre, magie, musique, humour, conte, etc.

Le festival de la Semaine italienne (4 au 13 août) met l’Italie à l’honneur, à travers des activités et stands culturels en pleine rue (musique, art, mode, gastronomie et folklore).

Célébrant la créativité, le festival Mode & Design (17 au 27 août) inclut une cinquantaine de spectacles pluridisciplinaires : défilés, créations en live et représentations musicales.

Le festival des Films du Monde (24 août au 4 septembre) promeut la diversité culturelle au niveau cinématographique, en faisant découvrir des films du monde entier.

Conclusion

Amateurs de festivals, que vous soyez plutôt musique, cinéma ou mode, profitez des nombreux événements organisés à Montréal cet été 2017 !