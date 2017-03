Les prothèses auditives les plus performantes sur le marché actuellement

Les prothèses auditives sont des dispositifs très utiles aux personnes souffrant d’une perte d’audition légère ou plus importante. Il en existe de différents types, formes et couleurs. Pour plus d’efficacité, il est essentiel d’obtenir les meilleures prothèses auditives en fonction de vos besoins spécifiques. Mais quels sont les modèles les plus performants du marché actuellement ?

Contour d'oreille à embout fermé (BTE)

Le contour BTE se positionne derrière l’oreille et convient à tous les degrés de perte auditive. Il comprend un embout auriculaire qui conduit le son jusqu’au canal auditif, et un boîtier électronique (placé derrière l’oreille) qui amplifie les sons.

Un BTE peut aussi être muni de microphones directionnels, pour une meilleure compréhension dans un environnement bruyant.

Contour à embout ouvert (OPEN)

Plus discret et confortable que le BTE, le contour OPEN est muni d’un tube fin (maintenu par un dôme souple) qui envoie le son vers le conduit auditif. Il comprend aussi un petit boîtier placé à l’arrière de l’oreille. Grâce à son système ouvert, il évite l’accumulation d’humidité dans l’oreille.

Ce contour est recommandé pour les pertes d’audition légères à modérées.

Contour avec écouteur dans le conduit (RIC ou Rite)

Plus petit que le contour BTE est très discret et performant. Il se compose d’un boîtier miniature, relié à un haut-parleur situé dans le conduit auditif, et maintenu par un mini embout ou un dôme souple.

Ce contour convient à tous les niveaux de perte auditive.

Intra-auriculaire (ITE)

Fabriquée sur mesure, la prothèse intra-auriculaire est composée d’une seule pièce (monocoque). Placée dans la conque de l’oreille, elle fournit d’excellentes performances auditives. Pour plus de discrétion, il existe des modèles de nombreuses teintes de peau.

Cette prothèse convient aux pertes légères à sévères.

Intra-canal (HS, ITC)

Cette prothèse est similaire à la version ITE, mais bien plus petite.

Intra-profond (CIC, IIC)

Presque invisible, cette prothèse miniaturisée se place plus profondément dans le conduit auditif. Un fil de nylon fixé à l’extérieur permet de la retirer facilement.

Cependant, ce modèle ne peut être utilisé que sous certaines conditions : canal auditif assez large, surdité légère à modérée, faible production de cérumen, etc.

Conclusion

Pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de surdité faible à élevée, il existe de nombreux modèles de prothèses auditives. Pour une meilleure efficacité et un confort optimal, il faut choisir le dispositif adéquat.