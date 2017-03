Comment chanter juste et améliorer sa technique de chant ?

Comme toute discipline, le chant est une technique qui s’apprend et se travaille. Voici donc quelques astuces pour réussir à chanter juste et améliorer sa technique de chant.

Débloquez-vous

Vous ne pourrez pas chanter correctement en étant crispé. Cette règle vaut autant pour votre corps que votre esprit ! Commencez donc par vous calmer. Décrispez votre mâchoire, et détendez les muscles de votre visage, de votre nuque et votre ventre. Déployez également votre gorge et forcez-vous à articuler davantage. Cela vous aidera à chanter plus facilement.

Écoutez votre voix

Pour découvrir comment chanter juste, il faut d'abord savoir écouter sa voix. Pour cela, le mieux est de vous enregistrer lorsque vous chantez, puis d’écouter le résultat. Même s’il est souvent désagréable d’entendre sa propre voix, cette étape est importante pour prendre conscience de la façon dont vous chantez.

En pratique, choisissez une chanson dont vous connaissez les paroles, pour pouvoir vous concentrer sur le chant et pas sur le texte. Chantez en même temps que l’artiste, qui vous sert de guide. Et si vous faites une erreur (dans les paroles ou dans les notes), continuez l’enregistrement. Une fois la chanson terminée, écoutez votre performance en entier. Ensuite, comparez des parties de votre enregistrement avec la version originale, pour identifier les différences. Réessayez régulièrement et conservez vos enregistrements pour suivre vos progrès. Vous ne serez pas déçu !

Exercez-vous

Pour progresser en chant, il est conseillé de s’exercer 30 minutes par jour, sans forcer. Attention à ne pas abîmer votre voix !

L’idéal est de travailler petit à petit :

Prenez d’abord conscience de votre souffle en respirant par le ventre et en vous tenant droit (le tout sans vous crisper). Cela libèrera votre voix.

Testez aussi plusieurs façons d’émettre des sons, pour découvrir votre voix. Concrètement, apprenez à contrôler votre voix en isolant les sons émis par la gorge, le diaphragme et le nez.

Travaillez ensuite vos gammes (les fameux « do, ré, mi, fa, sol, la, si, do » à l’endroit et à l’envers), pour apprendre à distinguer les sons. Si possible, aidez-vous d’un instrument de musique pour chanter plus juste.

Conclusion

La première étape pour chanter juste est de se détendre. Ensuite, il faut prendre conscience de sa voix et s’exercer de manière régulière et progressive, sans forcer.