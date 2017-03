La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel verse 143 000 $ au CISSS de la Montérégie-Est pour permettre l’ouverture d’une salle d’opération

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès à la chirurgie, le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé le CISSS de la Montérégie-Est à procéder à l’ouverture d’une nouvelle salle d’opération. Cette salle sera partagée sur deux sites, soit à raison de 2 à 3 jours par semaine à l’Hôtel-Dieu de Sorel et l’équivalent à l’Hôpital Pierre-Boucher.



La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel

Comme l’ouverture de cette salle d’opération était tributaire du financement des besoins en équipements par notre établissement, la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel versera un montant de 143 000 $ pour l’achat de l’ensemble des équipements de la salle sur le site de Sorel. Parmi les équipements qui seront financés par la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, notons entre autres une table de chirurgie avec accessoires, une tour vidéo incluant caméra, processeur, source lumineuse et écran, de même qu’un arthroscope et un rasoir chirurgical.



Cette contribution de la Fondation rend possible la concrétisation de ce projet visant à assurer un meilleur accès à la clientèle de Pierre-De Saurel et plus particulièrement celle suivie en orthopédie.



Cette nouvelle salle d’opération sera ouverte progressivement à compter du 26 mars 2017 et permettra, notamment, d’effectuer une dizaine de chirurgies orthopédiques additionnelles par semaine à l’Hôtel-Dieu de Sorel.