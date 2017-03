L’allaitement maternel, l’une des priorités pour le Carrefour Naissance-Famille

L’allaitement maternel a toujours fait partie des priorités au Carrefour naissance-famille. Cathy Bernatchez, intervenante en périnatalité et intervenante communautaire, nous explique pourquoi.



Cathy Bernatchez est au Carrefour naissance-famille depuis maintenant 20 ans. Elle a commencé en tant que bénévole en allaitement, et elle est ensuite devenue formatrice pour les samedis Infoallaitement ainsi que pour les rencontres prénatales. En plus de détenir une formation de consultante en lactation et en éducation spécialisée, c’est avant tout une maman de 4 enfants, aujourd’hui âgés entre 8 et 19 ans, et qui ont tous été allaités. Elle a donc un bagage solide dans le domaine.



Au Carrefour naissance-famille, elle est responsable de tout ce qui touche à l’allaitement et à la périnatalité. Elle est responsable de la halte-allaitement et de la clinique d’allaitement offert tous les mardis. Deux services essentiels pour notre région selon Cathy Bernatchez.



La halte-allaitement : Avant tout pour contrer l’isolement « La halte-allaitement existe depuis plus de 30 ans. J’en ai été moi-même utilisatrice il y a 20 ans. La directrice de l’époque m’a approché pour devenir marraine au soutien à l’allaitement. De là tout a découlé, j’ai suivi plusieurs formations, avant d’être moi-même responsable des marraines d’allaitement. », précise fièrement Cathy Bernatchez.



C’est en 2005 que Mme Bernatchez a pris part de façon importante aux rencontres. Quelques thématiques sont abordées, mais l’accent est plutôt mis sur le partage. « Nos mères viennent ici partager leurs joies, leurs difficultés. Ça leur permet de poser des questions, mais aussi de dédramatiser des situations. C’est apaisant pour elles de se rendre compte qu’elles ne sont pas seules à vivre ça… », raconte Mme Bernatchez, qui précise que la halte-allaitement c’est avant tout un lieu de rencontre et d’échanges. La programmation est disponible sur leur site Internet au www.carrefournaissancefamille.com



La clinique d’allaitement : un service important pour les parents « Les études le confirment : plus les problèmes d’allaitement sont détectés tôt, plus la poursuite de l’allaitement risque d’être longue, efficace et bénéfique pour la mère et l’enfant. » explique Mme Bernatchez.



Au Carrefour, le service se veut avant tout humain, efficace et spécialisé. « Je rencontre des bébés et des mères qui éprouvent des difficultés dans la relation d’allaitement. Par exemple, la perte de poids chez le bébé, l’insuffisance de lait chez la mère, complexité chez le bébé prématuré, le positionnement, le bébé qui refuse le sein, bref, tous les problèmes qui peuvent être reliés à l’allaitement, je suis là pour les aider. Je fais des références à des professionnels de la santé, au besoin. Le Carrefour a même une boutique, où plusieurs produits spécialisés en allaitement sont disponibles. », précise Mme Bernatchez.



Mentionnons que le Carrefour dispose d’une équipe de Fées marraines regroupant 13 bénévoles actives, qui sont là pour les mères qui ont des questions concernant l’allaitement.



« Mon objectif est d’amener de plus en plus de mères à être tentées par l’idée d’essayer l’allaitement. De voir ça comme la norme, et non comme une pression sociale. Les études le confirment : moins d’otite, d’asthme, d’allergie, de diabète de type 2, de problème gastrointestinal, pulmonaire, etc. Pour les mamans, perte de poids plus rapide, l’allaitement maternel diminue le risque du cancer des ovaires et du sein. Ça diminue aussi le risque d’ostéoporose. L’allaitement c’est bénéfique, écologique… et économique! », explique-t-elle.



Pour vous inscrire aux rencontres de la halte-allaitement (les mardis aux deux semaines), veuillez communiquer avec l’équipe du Carrefour naissance-famille en composant le 450 743-0359.



La clinique d’allaitement a lieu tous les mardis, de 8h30 à 11h (sans rendez-vous), et de 13h à 15h15 (sur rendez-vous 1 semaine sur 2). Le Carrefour naissance-famille est situé au 5750 Chemin St-Roch, Sorel-Tracy. -