Gala de reconnaissance de l’action communautaire et de l’économie sociale de Pierre - De Saurel 2017

Le 30 mars dernier eu lieu la 2ième édition du Gala de reconnaissance de l’action communautaire et de l’économie sociale de Pierre – De Saurel. L’événement visait à mettre en valeur des personnes, des initiatives, des organismes communautaires ou des entreprises d’économie sociale qui ont su faire la différence dans notre communauté.



La soirée fut un succès avec les 250 personnes présentes, une animation dynamique assurée par Michael Cournoyer, Roxanne Dugas, Jean-Marc Lebeau et des candidatures d’excellente qualité. Le public qui sélectionnait 3 récipiendaires et un jury les 6 autres, ne l’ont pas eu facile ! Vingt-quatre candidatures étaient présentées dans 9 catégories, entre parenthèse nous avons mis les gagnants : concertation (le local du communautaire), développement innovation (la banque de logements qualifiés et la liste unifiée de requérants), hommage à un bénévole (Mme Micheline Boisvert), hommage à un organisme communautaire (Halte soleil), hommage à une entreprise d’économie sociale (Centre animalier Pierre-De Saurel), persévérance (M. Claude Desautels), projet mobilisateur (La popote roulante en milieu rural), transformation sociale (L’Ardoise) et coup de cœur (Les journée du bonheur de la Caravane du Bonheur).

En terminant nous remercions notre président d’honneur, M. Serge Péloquin, maire de la ville de Sorel-Tracy, ainsi que nos partenaires financiers, soit : Rio Tinto Fer et Titane, Ville de Sorel-Tracy, Desjardins, Jean Coutu, Richardson, Imprimerie Émond & Pelletier, TM communications, NathB photographe, Hôpital vétérinaire du Bas-Richelieu, Lussier Dale Parizeau, le député de Bécancour – Nicolet – Saurel, M. Plamondon et le député de Richelieu, M. Rochon.