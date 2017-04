Le milieu communautaire change la vie dans la MRC de Pierre-De Saurel

« Le milieu communautaire est très présent dans notre région et nous sommes fiers de voir que ce travail est reconnu. D’autant plus que la MRC de Pierre-De Saurel est directement associée à plusieurs projets avec les organismes communautaires », déclare M. Denis Marion, maire de Massueville, conseiller régional et représentant de la MRC à la Table de développement social.

En effet, le 30 mars dernier avait lieu le Gala de reconnaissance de l’action communautaire et de l’économie sociale de Pierre-De Saurel lors duquel quatre projets auxquels la MRC est associée étaient en nomination. Un gala dont le président d’honneur était le maire de Sorel-Tracy et préfet suppléant de la MRC, M. Serge Péloquin.

Les projets de popote roulante en milieu rural, de travailleurs de milieu auprès des aînés, de coffres à jouets communautaires et enfin, le projet de local communautaire étaient en lice dans différentes catégories.

« Nous voulons souligner à notre tour l’esprit de concertation qui fait la réputation de notre région », poursuit Denis Marion. Dans les 24 candidatures présentées, le projet de popote roulante en milieu rural, un projet soutenu par le Comité régional de la famille et des aînés, a été lauréat dans la catégorie « projet mobilisateur ». Ce projet est une initiative directement issue des consultations publiques réalisées dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Quant au projet de local du communautaire, il a été lauréat dans la catégorie « concertation ». Ce projet en est un de la Table de concertation jeunesse, dont la MRC est membre. Le local du communautaire est ce genre de projet où la signification du mot concertation prend tout son sens. Il est d’ailleurs important de souligner l’importante collaboration de la Commission scolaire avec le milieu communautaire dans ce projet.

« Mes collègues du Conseil de la MRC se joignent à moi pour féliciter les acteurs du milieu communautaire pour leur rôle majeur dans notre région. J’en profite également pour remercier Mme Véronique Massé, notre coordonnatrice à la politique familiale et des aînés, pour son rôle et sa présence dans les différentes initiatives », conclut M. Marion.

