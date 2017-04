Les trésors de Taquine, un incontournable pour les familles de la région!

Les trésors de Taquine, c’est le plus grand marché aux puces de la région! Plus de 600 acheteurs viennent année après année y trouver des articles usagés en excellente condition et qui sont nécessaires autant aux parents, grands-parents qu’aux tantes et oncles!



Pour la cuvée printemps-été, on y retrouve de tout : vêtements pour enfants de 0 à 16 ans, ameublements, articles de maternité, jouets, livres et bien plus encore. Cet événement d’envergure se tiendra au Curling Aurèle Racine, 3010, Place des Loisirs le 6 mai prochain, de 9h à 13h.



« C’est un travail colossal! Les trésors de Taquine, c’est plus de 200 bénévoles, qui ont le cœur à la main, et qui travaillent fort pour faire de cet événement une réussite. Après maintenant 12 ans d’existence, Les trésors de Taquine demeurent toujours un incontournable pour toutes les familles de la région et même ailleurs au Québec! », précise Josée Guay, directrice générale du Carrefour naissance-famille.



En plus d’économiser de façon considérable, les familles feront une excellente action puisque 20% des ventes sont utilisées au Carrefour naissance-famille, afin de soutenir sa mission.



Rappelons que la mission est de promouvoir la qualité de vie des familles ayant des enfants âgés entre 0 et 17 ans, particulièrement durant les douze premières années de vie de l’enfant. L’organisation soutient l’entraide entre les familles avant, pendant et après la naissance. Le Carrefour naissance-famille contribue également à l’information et l’éducation de la population en matière de périnatalité, enfance et famille.



On invite la population à participer aux trésors de Taquine en tant que :



VENDEUR : en passant aux bureaux du Carrefour naissance-famille (5750 chemin St-Roch) du lundi au vendredi entre 9h et 12h et de 13h à 16h à partir du 10 avril au coût de 5$/50 étiquettes ou 7$/125 étiquettes (20% de vos ventes iront à l’organisme). BÉNÉVOLE : vous pouvez joindre cette belle équipe de bénévoles et ainsi avoir le privilège de commencer votre magasinage jusqu’à 2 heures et demie avant l’ouverture des portes à 9h. Les inscriptions pour être bénévole se prendront à partir du 17 avril par courriel au : map.soreltracy@gmail.com ACHETEUR : vous y trouverez des vêtements printemps-été pour enfants 0-16 ans, vêtements de maternité, jouets, meubles pour enfants, en bon état et à prix modique!



ÉCONOMISEZ ET FAITES UNE BONNE ACTION! Pour informations, veuillez contacter l’équipe du Carrefour naissance-famille en composant le 450 7430359.