Lors d’obsèques, il est de bon ton d’offrir des fleurs à la famille du défunt. Ce geste permet d’exprimer des émotions de manière subtile, tout en témoignant son soutien aux personnes endeuillées. Seulement, quelles fleurs offrir lors de funérailles ?

Pourquoi offrir des fleurs pendant un enterrement ?

Qu’ils choisissent d’enterrer la personne de façon traditionnelle, ou préfèrent opter pour un service de crémation pour conserver les cendres du défunt, les proches organisent généralement une cérémonie. Cet hommage rituel rassemble les connaissances du défunt.

Souvent, les invités apportent des fleurs en bouquets, en compositions voire en pots. Cette symbolique ancestrale permet d’exprimer des émotions en silence, en se passant de mots. Même après les funérailles, on continue d’ailleurs à en déposer sur la sépulture du défunt, en signe d’affection et d’hommage.

Et au-delà de cette symbolique, sachez que chaque fleur possède un sens caché, une signification particulière. Il convient donc d’offrir la bonne variété de fleurs lors de funérailles.

La rose

La rose est la fleur la plus communément offerte. D’ailleurs, il est fréquent de jeter une rose sur le cercueil pendant son ensevelissement.

Selon la couleur de la fleur, le message sera légèrement différent. En effet, une rose blanche symbolise la pureté, alors que la rose rouge reflète l’amour profond et la peine. Quant à elles, les roses de couleur pastel expriment plutôt l’amitié.

Le chrysanthème

Même si le chrysanthème est souvent associé à la fête de la Toussaint (1er novembre), on le retrouve aussi lors des funérailles. Notamment en compositions florales, ces fleurs demandent peu d’entretien et sont particulièrement résistantes.

Traditionnellement, le chrysanthème symbolise l’éternité, l’espoir et l’amour fort (chrysanthème rouge ou jaune), mais aussi la tristesse profonde (fleur blanche ou violette).

L’œillet

Offert lors de funérailles, l’œillet exprime à la fois le respect et la tendresse, envers le défunt et ses proches. Disponible toute l’année, on le trouve dans de nombreuses teintes.

Par ailleurs, l’œillet se veut sobre et discret. Il convient donc particulièrement lorsque l’on est convié aux obsèques d’une personne avec laquelle le degré de proximité n’était pas très fort.

Les autres fleurs

Généralement, les compositions florales prévues pour les obsèques comportent une ou plusieurs des fleurs précédentes. S’ajoutent également d’autres fleurs, telles que :

Le lys, symbole de pureté.

La gerbera, représentant l’innocence, la tendresse et la pureté.

L’hortensia, qui exprime l’amour, la pureté et l’innocence.

L’arum, symbolisant l’âme.

Le lierre, exprimant l’attachement et l’amitié.

Conclusion

Lors de funérailles, veillez donc à offrir les bonnes fleurs et à choisir leur couleur selon le message que vous souhaitez transmettre.