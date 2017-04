5 choses que vous ignoriez sur Sept-Îles

La ville de Sept-Îles est localisée dans la municipalité de Sept Rivières et regorge d’activités et attractions grâce auxquelles vous pourrez passer de merveilleux moments. Plusieurs plages où vous pouvez vous rendre avec votre famille sont situées dans cette ville québécoise. Ses habitants jouissent d’un cadre de vie idéal et reposant. Et la plupart de leurs activités sont liées aux atouts de leur cité.

Mais, il probable que vous ne sachiez pas grand-chose sur Sept-Îles. Voici une sélection de cinq (5) choses que vous ignoriez sûrement à propos de cette ville.

Elle possède un musée régional accueillant sur la côte nord

Dans la ville de Sept-Îles, le musée régional situé près de Beau Comptoir (salle de spectacle) possède une panoplie d’objets qui vous feront redécouvrir l’histoire de la ville. Vous y retrouverez des expositions qui mettent en vedette les atouts historiques et artistiques de Sept-Îles. Vous y découvrirez l’exposition des cultures autochtones, des cultures locales, etc. Le musée dispose également d’une superbe boutique de souvenirs.

Le ciné-centre de Sept-Îles est aussi un hôtel

Le cinéma est très populaire auprès des habitants et est une des destinations privilégiées des touristes. Saviez-vous qu’il sert également d’hôtel ? Vous pourrez donc y passer des moments en famille ou avec des amis en plus de vos soirées cinéma.

L’Anse de Sept-Îles (le jardin) est très populaire

C’est un cadre exceptionnel pour se détendre. La beauté du paysage est l’une des principales attractions de la ville. C’est le cadre idéal pour faire des promenades enrichies et pour se relaxer au bord de la baie de la ville de Sept-Îles.

Le SurfShack de la ville est à (re)découvrir

C’est un lieu où vous pourrez vous adonner à plusieurs activités nautiques et à des activités de plein air. Vous pourrez louer des équipements de surf, de plongée et bien plus. Tout ce qui est nécessaire pour profiter des plages de la région.

Que saviez-vous sur l’économie de la ville ?

Sept-Îles possède un port d’eaux profondes. La ville possède également des bassins en ressources naturelles. Et grâce à son aéroport, la ville est reliée à plusieurs autres villes du Québec. Le port de la ville est un important atout pour l’économie. Il sert à la principalement à la pêche (crabe, poisson, mollusques... etc.). La ville connaît aussi un essor économique grâce à l’industrie des fruits.

La ville est une destination touristique intéressante. Le paysage et les diverses activités qu’elle offre en font un excellent choix pour réserver un hôtel convivial à Sept-Îles pour vos réunions et événements si vous êtes de passage dans la région.