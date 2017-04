Épilation à la lumière pulsée ou au laser : quelle solution pour quel type de peau ?

Marre de vos poils qui repoussent sans cesse ? Optez pour l’épilation définitive ! Mais que choisir entre l’épilation à la lumière pulsée ou au laser ? Quelle méthode privilégier pour quel type de peau ?

L’épilation à lumière pulsée

Cette méthode est la plus répandue pour l’épilation définitive (ou du moins, pour l’épilation longue durée, puisque les poils repoussent en 2 à 3 ans).

D’abord, l’épilation à lumière pulsée peut se faire directement dans un institut de beauté, par une esthéticienne. Cette technique est donc plus accessible et moins chère que le laser. On trouve même des appareils d’épilation à la lumière pulsée (à puissance modérée) en vente pour le grand public. Mais leur efficacité reste limitée.

Pour retirer efficacement les poils, l’esthéticienne utilise une lumière pulsée (aussi appelée « lampe xénon » ou « lampe flash ») directement sur le poil pour détruire sa mélanine (pigment). Le flash de l’appareil se transforme en chaleur (environ 70°C / 160°F) au contact du poil, puis se diffuse jusqu’à sa racine pour le détruire. Certains instituts utilisent même une plateforme de lumière pulsée pour l’élimination définitive des poils de 4 à 5 fois plus rapidement.

Par ailleurs, la lumière pulsée s’étend sur un spectre large (500 à 1200 nanomètres). Elle est donc moins ciblée que le laser et est plutôt conseillée pour les personnes ayant le poil foncé et la peau claire.

L’épilation au laser

Quant à elle, l’épilation au laser ne peut être effectuée que par un médecin (généralement un dermatologue esthétique).

Concrètement, le nombre de séances requises et la manipulation restent les mêmes que pour l’épilation à lumière pulsée, mais l’instrument utilisé est différent. En effet, contrairement à la lumière flash, le laser a une longueur d’onde spécifique qui cible la mélanine du poil, et donc une seule couleur. Le docteur règle alors la machine sur une longueur pouvant aller de 750 à 1000 nanomètres, selon le type de peau et de poil à traiter.

Cette technique convient ainsi à toutes les teintes de peaux et de poils. Il suffit de régler le laser sur la bonne longueur d’onde. Ainsi, l’épilation au laser est plus précise et offre plus de possibilités que la lumière pulsée, mais elle est aussi plus coûteuse.

Conclusion

SI votre peau est claire et vos poils foncés, vous avez donc le choix entre l’épilation à la lumière pulsée ou au laser. Mais si vous présentez d’autres teintes, mieux vaut vous tourner vers l’épilation au laser.