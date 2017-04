Sylvain Rochon distribue le recueil de bédés 1792 À MAIN LEVÉE dans les écoles de la circonscription

Le député de Richelieu, Sylvain Rochon, a entrepris une tournée des écoles primaires et secondaires de la circonscription afin de leur distribuer un nouveau recueil de bandes dessinées (bédés) originales, relatant quatre moments charnières de notre démocratie, 1792 À MAIN LEVÉE. Ce projet conjoint de l’Assemblée nationale et des Publications du Québec, dévoilé au Salon international du livre de Québec au début avril, souligne deux anniversaires : celui des institutions parlementaires québécoises, puisque c’est en 1792 que se déroulaient les premières élections au Bas-Canada; et celui de la bédé québécoise, puisque c’est à cette occasion que fut publiée la première bande dessinée : un placard intitulé À tous les électeurs, dont le but était de soutenir la candidature de deux marchands… qui furent effectivement élus députés !

« C’est un outil original et amusant pour apprivoiser notre histoire et connaître l’évolution de nos institutions politiques, a fait valoir le député. Parce que bien que les récits soient portés par l’esprit créatif des bédéistes, ils demeurent fidèles à l’histoire. C’est pourquoi j’ai pris l’initiative d’aller à la rencontre des élèves du primaire et du secondaire avec ce recueil. Je leur offre aussi le cahier paru à l'occasion du lancement de la Galerie des députés de Richelieu. Et surtout, j’en profite pour échanger avec les élèves et répondre à leurs questions. La connaissance de notre histoire est essentielle à la définition de notre identité. Et plus jeune on s’y intéresse, mieux c’est ! »

Sylvain Rochon a débuté sa tournée à l’école primaire de Saint-Roch-de-Richelieu, en début de semaine et il la poursuivra au cours des mois de mai et juin. Il recommande par ailleurs à tout le monde de se procurer cet ouvrage unique et fascinant. « Cette lecture nous plonge dans une époque de grands débats, riches en émotions et en rebondissements. »