Remise de prix pour le concours : Nos recettes en vedette

Dans le cadre de sa campagne Vous êtes son modèle, le portail Pierre-De Saurel en santé a organisé le concours : Nos recettes en vedette, pour mettre en valeur les collations, les repas et les desserts santé offerts dans les installations de la petite enfance.

La campagne VOUS ÊTES SON MODÈLE porte sur quatre grandes thématiques dans un but de favoriser l’acquisition des saines habitudes de vie chez les enfants de 0-5 ans. En janvier, février et mars dernier, c’était la thématique MANGER EN FAMILLE qui était à l’honneur. Ainsi, toutes les infrastructures locales qui ont une mission d’éduquer les enfants de 0-5 ans ont été sollicitées pour partager au grand public leurs coups de cœur gourmands les plus appréciés des enfants.

Pour cette première édition, 14 recettes de 7 milieux différents ont été soumises dans le cadre du concours. Les gagnants, déterminés par tirage au sort, sont :

CPE des Marguerites pour sa recette de brownies aux haricots noirs;

Les Moussaillons pour sa recette de croquettes de riz au saumon.



L’objectif du concours était de mettre en valeur l’excellent travail qui se fait localement afin que nos enfants aient une alimentation saine et variée, mais aussi de partager des idées de recettes aimées des enfants aux parents. C’est pourquoi chacune des recettes a été déposée sur le portail pierredesaurelensante.com dans la section dédiée à cette fin.

Pierre-De Saurel en santé Pierre-De Saurel en santé est une initiative du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est , du Comité pour le plaisir de bouger et de bien manger et de la MRC de Pierre-De Saurel, qui rassemble une communauté d’acteurs qui sont convaincus qu’une population en bonne santé et dont l’espérance de vie est élevée contribue au développement durable de notre région.