« Un grand artiste et un homme attachant vient de nous quitter » – Sylvain Rochon

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, a appris avec consternation le décès de ce grand artiste et fier Sorelois qu’était Mario Cardin. « Je suis sous le choc », a confié Sylvain Rochon. « Je le savais malade, mais il donnait une telle image de force de la nature, de joie de vivre et de résilience, que je ne croyais pas que la maladie aurait raison de lui. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à sa compagne, Lorraine Ducasse et à tous ses proches. C’est la région au complet qui est en deuil. »

Le député s’est dit néanmoins heureux que le grand talent de cet artiste local ait été reconnu l’an dernier, puisqu’il a été désigné, à raison, comme l’un de nos trésors culturels, dans le cadre de la 20e édition des Journées de la culture. « Je lui ai écrit à cette occasion, se souvient Sylvain Rochon, pour lui dire à quel point son talent m’avait toujours inspiré admiration et fierté : admiration pour la beauté de ses œuvres qui transcendent le réalisme photographique et fierté pour les sujets qu’il choisissait de peindre, révélant toute la richesse culturelle et patrimoniale de notre région. « Mario c’était le miroir de Sorel, a-t-il poursuivi. Il a ainsi immortalisé non seulement des bâtisses maintenant disparues mais des moments uniques de la vie de notre communauté. Il nous laisse en héritage le plus bel album de famille que l’on puisse espérer! »



Non seulement c’était un artiste reconnu qui a vendu ses œuvres à l’international, mais c’était, de l’avis de tous, un homme généreux, entier et engagé qui a participé à la vie culturelle de sa communauté. « Nous devons lui être reconnaissant d’avoir parfois sacrifié un certain confort afin de poursuivre sa passion, celle de la peinture », a insisté Sylvain Rochon. Ces œuvres nombreuses laissées derrière lui et qu’il habite pour toujours lui confère une éternité qui rend impossible les adieux. Je leur préférerai d'affectueux remerciements et la promesse, que je crois pouvoir faire, au nom des miens, des nôtres, de ne jamais l'oublier. Salut Mario ! »