Sylvain Rochon remet la médaille de l’Assemblée nationale à la patineuse Kim DeGuise Léveillée

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, a remis la médaille de l’Assemblée nationale à la patineuse artistique Kim DeGuise Léveillée lors d’une soirée de financement, tenue samedi soir, en vue de sa participation aux Jeux olympiques de Corée du Sud l’an prochain.

« C’est un privilège du député de décerner cette médaille à une personne de sa circonscription qui s’est particulièrement illustrée », a rappelé Sylvain-Rochon. « C’est avec plaisir que je la lui offre pour souligner son talent, sa persévérance et la fierté que nous procurent ses exploits. Kim est une grande athlète qui mérite amplement cet honneur ».

Le parcours que Kim suit, depuis près de 15 ans, a été marqué de plusieurs victoires qui encouragent et stimulent, mais aussi de quelques défaites qui forcent à se relever et à repartir. Et démontrent la force de caractère. « Comme dans d’autres domaines, a souligné le député, les deux sont aussi nécessaires l’une que l’autre pour atteindre le sommet. Et Kim a su composer avec les deux ! C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, elle peut viser les compétitions internationales séniors qui pourraient la mener aux Jeux olympiques ».

À ces niveaux de compétition, les coûts sont cependant élevés et les grands commanditaires pas encore présents. Les athlètes doivent donc compter sur la générosité de leur communauté. Sylvain Rochon a lancé un appel aux Soreloises et aux Sorelois : « Kim DeGuise Léveillée y met son talent, son énergie et des heures de travail. De notre côté nous pouvons lui accorder un appui financier, chacun selon ses moyens, afin de l’aider à réaliser son rêve pour notre plus grande fierté ! »