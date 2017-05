La fondation du Cégep de Sorel-Tracy et Arcelormittal poursuivent leur collaboration grâce à des partenariats fructueux !

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy et ArcelorMittal offraient un tirage unique en début d’année : une loge au Centre Bell pour un match Canadiens-Predators. Un total de 200 billets de tirage au coût de 50 $ étaient ainsi disponibles à la Fondation et dans divers points de vente de Sorel-Tracy, permettant aux détenteurs d’avoir une chance de remporter ce prix unique d’une valeur de 12 000 $.

Lors du tirage réalisé en février dernier, Monsieur Louis Plamondon a remporté l’accès à une loge pour 10 personnes avec nourriture et boissons. Le 2 mars dernier, il assistait donc avec ses invités au grand retour de P. K. Subban sur la patinoire montréalaise. Le Directeur des communications chez ArcelorMittal Produits longs Canada, monsieur Louis-Philippe Péloquin et la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, madame Myriam Arpin, étaient aussi présents.



Le tirage a été rendu possible grâce à la collaboration d’ArcelorMittal, partenaire de la Fondation et donateur du prix.

Avec les fonds amassés, la Fondation poursuivra sa mission qui est de récompenser l’excellence, la persévérance et l’expérience scolaires par des remises de bourses, en plus de venir en aide aux étudiantes et aux étudiants démunis et de contribuer au développement technologique du Collège.

Par ailleurs, ArcelorMittal a aussi fait un don supplémentaire de 2 000 $ à la Fondation du Cégep.

Grâce à cette contribution, quatre bourses « Transformer l’avenir », de 500 $ chacune, ont été attribuées lors du Gala annuel des mérites du Cégep de Sorel-Tracy le 22 avril dernier, à des étudiants qui ont été assidus tout au long de leur parcours scolaire au Collège dans les quatre programmes suivants : Techniques de génie mécanique, Technologie de l’électronique industrielle, Techniques de l’informatique et Techniques en environnement, hygiène et sécurité au travail.

Merci à tous les participants du tirage et un remerciement chaleureux à ArcelorMittal qui soutient la relève de la région par l’entremise de notre Fondation.