L'AGEECST remet 4000 $ à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

L'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Sorel-Tracy (AGEECST) fait preuve d’une grande générosité envers la Fondation du Cégep, plus particulièrement pour le Fonds Partage-Emploi Desjardins. Effectivement, l’AGEECST est heureuse de remettre, pour la cinquième année de suite, un chèque au montant de 4000 $. Cette importante somme signifie beaucoup pour le Fonds-Partage Emploi Desjardins qui épuise, presque chaque année, son enveloppe budgétaire afin d’aider les étudiants qui se retrouvent momentanément en difficultés financières et qui travaillent fort pour poursuivre leurs études.

Le président de l’AGEECST, monsieur Philippe Clément, affirme que l’Association est très touchée par les besoins criants des étudiants du Collège : « En assemblée générale, les étudiants nous demandent de réitérer notre appui au Fonds Partage Emploi-Desjardins. Lorsque nous rencontrons Myriam Arpin, directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, et qu’elle nous relate les diverses difficultés que vivent les étudiants qui ont recourt au Fonds-Partage Emploi-Desjardins, nous ne pouvons que choisir de les aider. Les demandes urgentes ne cessent d'augmenter et pour remédier à ce problème, l'AGEECST est donc heureuse d’effectuer à nouveau un don de 4 000 $ à ce Fonds » ajoute monsieur Clément.

C’est donc avec grand plaisir que madame Fabienne Desroches, directrice générale du Collège, et madame Myriam Arpin ont accepté cette contribution fondamentale : « Notre mandat à la Fondation, est de travailler pour les élèves du Collège et de les soutenir du mieux que nous pouvons dans leur parcours scolaire. Lorsque des étudiants, tels que ceux formant l’AGEECST, choisissent d’aider leurs compagnons de la sorte, c’est remarquable! C’est un vent d’encouragement qui pousse la Fondation à atteindre de nouveaux sommets! » mentionne Myriam Arpin.

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy tient aussi à souligner l’implication de Desjardins qui remet 5 500$ annuellement pour ce fonds d’urgence.