Remise d’un Trophée commémoratif à madame Mélanie Duclos

C’est en compagnie du Maire de Sorel-Tracy, Monsieur Serge Péloquin, que Madame Dominique Massie, Directrice générale de l’Association pulmonaire du Québec, remet aujourd’hui un trophée commémoratif à Madame Mélanie Duclos, fondatrice et organisatrice de La Course de l’espoir de Sorel-Tracy, afin de souligner son engagement et sa détermination exemplaire.

La Course de l’Espoir 2017

Pour cette troisième édition de l’événement sportif qui s’est tenue le 23 avril dernier à Sorel-Tracy, on peut dire que Mélanie Duclos s’est une fois de plus surpassée! C’est plus de 350 participants qui se sont donné rendez-vous au Parc Regard-sur-le-Fleuve pour la cause. Grâce à la persévérance de Mélanie ainsi qu’à la grande générosité de ses bénévoles, la course a permis d’amasser une somme s’élevant à plus de 9 500$. Cet important montant permettra à l’Association pulmonaire du Québec de poursuivre son essentielle mission d’éducation, de sensibilisation, de services directs et de soutien à la recherche.

Cette cause qui tient à cœur Mélanie Duclos

C’est à la suite du décès de son père atteint d’une maladie auto-immune très rare appelée sclérodermie, que Mélanie a décidé organiser un événement en sa mémoire et de remettre tous les profits à l’APQ.

Membre du Cercle des héros

Participant depuis maintenant plus de trois ans, on peut dire que Mélanie est une membre exemplaire et qu’elle pourrait déplacer des montagnes si elle le désirait. Le Cercle des Héros invite toutes personnes ou entreprises interpelées par notre cause à organiser des activités sous forme de collecte de fonds au nom de l’Association pulmonaire du Québec. Mélanie a décidé de reconduire l’événement pour une quatrième année consécutive en 2018.