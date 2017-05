Distribution gratuite de plantes vivaces, de plantes potagères et de compost

La Ville de Sorel-Tracy procédera à une distribution gratuite de plantes vivaces et de plantes potagères ainsi que de compost en vrac aux citoyens de Sorel-Tracy, le jeudi 25 mai, de 16 h à 18 h, dans le stationnement du colisée Cardin au 200, rue Victoria. De plus, un tirage d’une quarantaine d’arbres et d’arbustes sera effectué parmi les citoyens qui participeront à cette distribution. Par ailleurs, il est nécessaire d’apporter votre propre contenant si vous désirez bénéficier du compost.

Cette distribution sera effectuée par l’équipe d’horticulture du Service des travaux publics qui pourra, au besoin, fournir des conseils sur la plantation et l’entretien des vivaces et des plantes potagères. Près de 300 plantes vivaces, et plus de 200 plantes potagères (légumes, fines herbes et petits fruits) ont été réservées à cette occasion et seront données aux citoyens selon le principe du premier arrivé, premier servi. Une preuve de résidence sera aussi exigée pour pouvoir se procurer les différents produits.