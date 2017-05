La MRC de Pierre-De Saurel procède à la mise à jour de son inventaire du patrimoine bâti

La MRC de Pierre-De Saurel procèdera cet été à la mise à jour de son inventaire du patrimoine bâti. Pour ce faire, Mme Isabelle Lortie, étudiante à la maîtrise en conservation du patrimoine bâti, fera le tour des municipalités du territoire pour photographier les bâtiments ayant un intérêt patrimonial (historique ou architectural). Mme Lortie parcourra la région de la mi-mai à la mi-octobre.

Rappelons qu’entre 2008 et 2009, la MRC a répertorié près de 300 bâtiments anciens dans dix municipalités rurales ainsi qu’à Saint-Joseph-de-Sorel. Le territoire de la MRC possède un grand potentiel de développement et de mise en valeur de son patrimoine, tant bâti qu’archéologique et vivant. La mise à jour effectuée au cours des prochains mois inclura cette fois-ci des bâtiments qui se trouvent dans les douze municipalités composant la MRC.

Notre patrimoine contribue à l’affirmation d’une identité territoriale. La mise en valeur et la conservation du patrimoine sont d’ailleurs des orientations de la politique culturelle régionale.

Les travaux de Mme Lortie pourront être suivis sur la page Facebook et le site Internet de Toqué de culture. À la fin du mandat, une page interactive sera créée pour y répertorier l’ensemble des bâtiments recensés.

