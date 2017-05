Le rôle d'un promoteur immobilier et comment repérer le bon expert ?

article commandité

Un promoteur immobilier est un élément majeur dans le secteur de l’immobilier. Il est l’intermédiaire entre les maîtres d’œuvres et d’ouvrage, les financiers et les autorités réglementaires. On peut notamment distinguer deux sortes de promoteur immobilier : le promoteur vendeur et le promoteur mandataire. Le premier investit ses propres fonds pendant que le second travaille pour le compte d’autres personnes.

Quel est le rôle principal d’un promoteur immobilier ?

Déjà, le promoteur immobilier est une personne qualifiée, disposant d’un large éventail de compétences à son actif. Ses missions et attributions sont donc multiples. Son rôle principal est d’effectuer une étude de marché pour le compte de ses clients, et de faire la commercialisation des bâtiments quand ils sont terminés.

Ainsi, le promoteur immobilier se charge de réaliser toutes les études de faisabilité, d’acquérir un terrain et d’analyser la possibilité d’y faire construire. Il s’occupe donc de la phase technique, de la recherche de financement, et ensuite de la revente du bâtiment. Voilà pourquoi, le promoteur immobilier est une personne incontournable dans un projet immobilier.

Comment repérer le bon expert ?

La réussite d’un projet immobilier dépend en effet du choix du futur promoteur immobilier. Pour ce faire, il y a certaines questions qu’il faut se poser afin de repérer le bon expert. Il y a notamment lieu de juger son expérience et de s’assurer de sa fiabilité.

Selon les besoins de chaque client, il est possible d’engager un promoteur immobilier local ou national. Un expert local dispose d’une bonne connaissance de l’évolution du marché immobilier dans sa région. C’est un promoteur immobilier qui développe des projets commerciaux de qualité avec de nombreux cabinets d’architectes, des maîtres d’œuvre locaux. Il connaît les projets d’urbanisme de la région et peut aisément conseiller sa clientèle dans les décisions à prendre concernant sa future acquisition ou construction immobilière. Pour un promoteur national, l’expert propose souvent des programmes standardisés, généralement plus importants. Le souci se situe souvent à la revente du bâtiment construit à long et à moyen terme.

Pour s’assurer de la fiabilité et des compétences du promoteur immobilier, les bouches à oreilles flatteuses restent souvent un bon moyen de connaître la bonne ou mauvaise réputation d’un expert immobilier. Ses expériences passées, si elles ont été concluantes et appréciables, seront vantées par de nombreux clients satisfaits.

Ou alors, il est possible de dénicher son promoteur immobilier professionnel et expert dans les différents salons de l’immobilier organisés au moins une fois par an. C’est aussi un moyen de recueillir les informations nécessaires pour juger de ses compétences réelles.