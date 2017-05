5 pièges à éviter avant de choisir votre prochaine assurance voyage

L'assurance voyage est disponible pour une grande variété de préoccupations, des retards ou l'annulation de votre voyage aux services médicaux et de rapatriement. Souvent, les voyageurs qui recherchent des bons plans finissent par acheter des formules complètes d'assurance voyage. Une bonne formule peut couvrir un certain nombre de choses et inclura des niveaux variables de couverture pour l'annulation et l'interruption du voyage, les pertes de bagages et les urgences médicales. Certains offrent également une couverture supplémentaire ou facultative, comme un décès accidentel ou la prestation « annulation pour toute raison ».

Il existe une multitude d’assurances voyages et de protections qui sont adaptées à chaque voyage. Un courtier en assurance spécialisé dans les domaines des voyages des assurances vous aidera à trouver ce qui vous convient. Alors, n’hésitez plus, prenez les bonnes informations et parcourez le monde en toute quiétude avec une assurance voyage complète.

Attention aux dates pour souscrire l’assurance « annulation »

l’assurance annulation doit se souscrire en même temps que l’achat du voyage.

Le délai entre l’achat du voyage et la souscription de l’assurance peut être inférieur à 24 heures.

Certaines cartes bancaires contiennent des assurances voyage

renseignez vous quant aux conditions de couverture des frais d’annulation voyage par le contrat.

Le dédommagement des bagages est plafonné.

certains contrats indemnisent l’interruption de séjour selon des conditions précises.

Attention : ces assurances ne sont prises en compte que si le voyage a été payé avec la carte bancaire concernée.

Plus vous tardez à annuler, moins vous êtes remboursé

attention aux annulations tardives !

Il faut prévenir immédiatement le voyagiste en cas d’imprévu

Des assurances "toutes causes d’annulation" existent

Pratiquement toutes les causes d’annulation sont prises en compte dans cette assurance

Les causes constituent un "obstacle majeur" au départ.

Soyez vigilant quant aux garanties

la garantie dite "objets de valeur" s'applique aux bijoux et à d’autres objets de valeurs.

si vous louez un logement à l’étranger, vérifiez bien les conditions de remboursement des frais d’annulation.

assurez-vous que votre destination figure dans la liste des pays couverts par votre assurance.

Renseignez-vous sur les contrats de type "globe-trotter" qui font partie des voyages hors normes.

Faites attention aux clauses quant aux maladies et accidents qui sont pris en charge

une maladie déclarée avant la souscription ou l'adhésion au contrat ne sera pas prise en charge par l’assurance.

seuls les évènements non prévisibles sont pris en charge.

la liste des accidents pris en charge est restrictive.

Cependant, il est possible, sous certaines conditions, qu’une maladie chronique soit prise en charge.

Pour savoir si cela est possible :