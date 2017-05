article commandité

Les bureaux d’une entreprise doivent être aussi propres que possible, tant pour des questions d’hygiène que pour le confort des employés et par souci de représentation envers les visiteurs. Cela implique notamment le décapage régulier du sol. Voici donc les étapes d’un bon décapage de plancher d’espaces de bureau.

Nettoyage du plancher

La première étape d’un bon décapage est le nettoyage préalable. Dans les espaces de bureau, un nombre important de personnes font des allers-retours tout au long de la journée. Le tout avec leurs chaussures aux pieds, ce qui entraîne une accumulation rapide de saletés.

Le nettoyage vise donc à débarrasser le plancher de toutes les saletés qui se sont accumulées. Pour cela, on utilise généralement un aspirateur, une vadrouille à poussière et/ou un tampon à récurer (avec l’outil « lave-murs »).

Décapage du plancher

Une fois nettoyé, le plancher peut être décapé afin de dissoudre les anciennes couches de cire. Pour ce faire, il convient d’appliquer un décapant d’acide pH3, dans la bonne concentration et de manière uniforme.

Après 10 à 15 minutes d’action, on retire les résidus de cire grâce à une autorécureuse électrique avec tampon, sans abîmer le plancher. Pour plus de précision au niveau des bordures et des coins, on utilise un grattoir manuel et une brosse pivotante.

Extraction du produit décapant

Pour ramener le pH du plancher à 7 (niveau neutre), on rince le produit décapant plusieurs fois avec de l’eau basique. Cette étape est importante pour pouvoir ensuite appliquer la cire. Il convient alors d’utiliser un aspirateur industriel sec humide et une vadrouille pour nettoyer les derniers résidus de produits.

Cirage du plancher

Lorsque le plancher est sec, on le lisse grâce à un produit scellant qui facilite aussi l’adhésion de la cire. Celle-ci est ensuite appliquée en fines couches successives (entre 2 et 4). Le temps de séchage est d’environ 4 heures, selon l’humidité ambiante et la ventilation de la pièce.

Par la suite, un entretien régulier doit être effectué et un nouveau décapage peut être nécessaire sur certaines zones de forte affluence. Pour un résultat optimal, le mieux est de contacter une équipe de professionnels qui assureront un entretien irréprochable de vos locaux commerciaux.

Conclusion

Un bon décapage de plancher de bureaux nécessite donc de respecter plusieurs étapes, afin d’obtenir un sol comme neuf. Pour cela, mieux vaut faire appel à des professionnels.