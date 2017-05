article commandité

Dans le commerce, on trouve une multitude de produits anti-âge, qui se vantent de réduire considérablement les rides, pour une peau visiblement plus jeune. Mais qu’en est-il vraiment ? Les produits cosmétiques sur le marché suffisent-ils à atténuer les rides ?

La crème anti-rides

Le produit le plus utilisé reste la crème anti-rides. Sur le marché, on en trouve de tous types, dans une large fourchette de prix. Comme toutes les crèmes cosmétiques, leur principale action est l’hydratation de la peau. À cela s’ajoutent d’autres principes actifs pour tonifier, illuminer et raffermir la peau.

Proposées dans divers formats (pot, tube, flacon à pompe, etc.), ces émulsions anti vieillissement sont ciblées par :

Âge : 20 ans (prévention), 30 ans (premières rides), 40 ans (rides superficielles), 60 ans (rides installées), etc.

Zone : visage, contour des yeux, décolleté, etc.

Utilisation : crème de jour ou de nuit, crème solaire, etc.

Type de peau : grasse, sèche, mixte, etc.

Cependant, des études ont montré que les effets anti vieillissement de ces crèmes sont en réalité assez superficiels, car les rides restent marquées.

Les sérums et huiles « jeunesse »

Plus puissants que la simple crème hydratante anti-rides, les huiles et sérums anti-âge ont un effet nutritif et régénérateur :

Les sérums présentent une texture fraîche et fondante, qui facilite la pénétration dans la peau. Leurs principes actifs complètent la crème de jour au quotidien.

Les huiles ont une texture plus épaisse et collante. Elles s’utilisent plutôt par cures régulières d’environ 4 semaines, à raison d’une application matin et soir.

Le gel anti-âge

Le gel anti-rides a un effet immédiat. Il s’applique comme une lotion avant la crème de jour et pénètre rapidement la peau pour la retendre en une heure environ. Il offre ainsi une peau lisse et souple.

Concrètement, ce gel contient :

Des agents hydratants, qui agissent comme ceux des crèmes anti-âge.

Un léger anesthésique local, qui limite les contractions des muscles du visage et lisse les traits.

Si vous souhaitez un effet encore plus durable, vous pouvez aussi envisager un traitement au Botox cosmétique rapide, peu effractif et non chirurgical, pour des résultats d’aspect naturel.

Conclusion

Les soins anti-rides présents sur le marché ont donc une efficacité variable. Utilisés de manière complémentaire, ils réussissent malgré tout à réhydrater et assouplir la peau.