Comment prévenir l'infestation de punaises de lit dans votre foyer?

Les punaises de lit sont le cauchemar de tous les êtres humains. Non seulement, elles sont nuisibles à la vie quotidienne de par leur invasion massive et nuisible à notre santé puisque ces petites bêtes se nourrissent de notre sang, elles peuvent donc laisser des dizaines de piqûres sur notre peau. Ces piqûres sont d'une apparence ronde et rouge. Les punaises de lit sont essentiellement actives la nuit où elles se propagent dans les chambres où nous dormons. Elles n'apprécient pas la lumière et préfèrent vivre dans le noir. Quelques méthodes permettent de prévenir la présence de punaises de lit.

Conseils pour éviter les infestations de punaises de lit.

Évitez l'accumulation

Ne gardez pas d'objets dans un même endroit et ne laissez pas traîner dans votre résidence des objets encombrants. En effet, les punaises de lit adorent se cacher dans des endroits encombrants.

Évitez de récupérer des vêtements usagers

Lorsque vous vous procurez des vêtements usagés, il faut être prudent, car vous ne savez pas si la personne à qui ils ont appartenu avait des punaises chez elles. Le mieux c'est de ne pas en prendre chez soit. Si toutefois vous en prenez, faites très attention en les scrutant à la loupe. Si vous détectez la présence de punaises, faites appel à une société qui fera un traitement radical pour éradiquer les punaises de lit en un seul passage.

Faites de même pour les objets

Ne ramenez pas chez vous des objets usés comme des meubles, lits, etc. que vous pourrez trouver dans la rue. Des punaises de lit pourraient se trouver dans ces articles.

De même qu'avec les vêtements, il faudra les inspecter avec soin et faire un traitement radical si nécessaire.

Soyez vigilant en cas de déplacement

Si vous êtes en déplacement et que vous devez passer quelques jours chez quelqu'un d'autre ou bien dans un hôtel ou une auberge :

Faites attention à vos bagages.

Évitez de ranger vos vêtements et vos effets personnels dans les tiroirs.

Inspectez particulièrement votre lit.

Le mieux est de garder vos affaires personnelles dans vos valises ou de les mettre dans un sac et de le fermer.

De retour chez vous, inspectez vos affaires de nouveau hors de votre chambre à coucher.

Comme les mouches, les moustiques, les cafards ou de nombreuses petites bestioles que l'on déteste avoir chez soit, les punaises de lits n'en finiront jamais de faire parler d'elles. Mais avant qu'elles apparaissent chez vous et qu'elles envahissent votre foyer, le mieux est de prévenir leur apparition en suivant les conseils ci-dessus.