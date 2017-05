Expositions de photos extérieures à la Maison des gouverneurs et au parc Regard-sur-le-Fleuve

La Ville de Sorel-Tracy vous invite aux expositions de photos extérieures grand format du 3 juin au 10 octobre à la Maison des gouverneurs et au parc Regard-sur-Le-Fleuve. Le vernissage des expositions aura lieu le dimanche 4 juin à 10 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Et maintenant!

L’artiste Luc Roy vous propose son tour de ville. L’histoire d’une communauté s’écrit un peu chaque jour. À travers une série de portraits, il vous présente les gens qui participent à l’écriture du présent chapitre. Ces gens sont à la fois un clin d’œil à ceux qui ont précédé et une main tendue vers ceux qui écriront les suivants. «Tout en gardant les deux pieds dans l’époque actuelle, il m’est apparu utile de tisser des liens entre le passé et le futur. Ces liens passent, bien sûr, par la famille et les traditions qui se transmettent d’une génération à l’autre mais les traditions débordent largement du cadre familial. Je me suis donc intéressé à des entreprises qui mettent en place, elles aussi, de longues traditions par l’engagement de leur personnel et de leurs dirigeants. L’engagement communautaire contribuant grandement à tisser le tissu social d’une ville, j’ai donc rencontré un bon nombre de bénévoles, d’usagers et d’administrateurs d’organismes communautaires. Pour compléter, j’ai rendu visite à des artistes et des artisans de même qu’à des citoyens qui se sont illustrés par leurs succès dans le sport.»

Bon 375e!

Le Club photo fait le pont

À chacun sa vision. Par cette exposition, le Club photo Sorel-Tracy tend à démontrer que chaque personne a une vision différente d’un même sujet et que c’est cette diversité qui enrichit notre art et nous réunit autour d’une même passion.

Les membres du Club photo sont de grands amoureux de la photographie! L’adhésion au Club leur donne la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances, de se maintenir informés des nouvelles tendances, de stimuler leur créativité, de partager des trucs et des idées, de participer à des expositions, à des ateliers et à des sorties. Le but consiste à échanger autour du sujet qui les passionne, tant dans une ambiance conviviale que décontractée! Photographes de tous âges et de tous niveaux se rencontrent donc pour avancer dans le domaine de la photo, chacun y trouvant son compte.