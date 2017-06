Agrandir sa maison ou déménager : comment se décider ?

article commandité

Quand la famille s’agrandit, quand le niveau de vie évolue ou quand l’envie de voir d’autres perspectives se présente, on est toujours contraint de prendre une décision : déménager ou agrandir sa maison ? Pour beaucoup, cette situation reste une source de stress. Comment faire le bon choix ? Comment se décider ? Comme ce genre de décision ne se prend pas à la légère, voici quelques pistes de réflexion qui vous aidera certainement.

Agrandir ou déménager : les avantages

L’agrandissement de sa maison ne tend à aucune mauvaise surprise. En effet, vous connaissez déjà votre voisinage, les infrastructures présentées par votre commune, etc. Les travaux d’extension envisagés vous permettront en même temps d’innover votre maison, relooker les pièces défraichies, améliorer les systèmes de chauffages. Vous pouvez également vous attendre à de plus grandes économies en choisissant, par exemple, des matériaux énergétiques moins gourmands.

De l’autre côté, déménager c’est aussi s’offrir une nouvelle vie, un nouveau départ, changer d’air. C’est un nouveau choix pour se rapprocher de certains idéaux comme le fait de vivre dans la campagne, d’intégrer une nouvelle communauté, de changer de style de décoration intérieure et de proposer par exemple des chambres individuelles à ses enfants, etc.

Les inconvénients de chaque situation

Toutefois, l’agrandissement de maison nécessite une étude préalable pour vérifier la faisabilité du projet, et parfois un budget plus conséquent. Il est alors conseillé que pour agrandir une ou plusieurs pièces, contactez un entrepreneur pour trouver les meilleurs arrangements possibles. Il sera à même de vous conseiller si la création d’une nouvelle chambre convient à la résistance de votre fondation, par exemple. Cela nécessite davantage de temps pour effectuer les travaux, et un coût pouvant être triplé en fonction des besoins.

Le déménagement n’est pas non plus tout rose dans certains cas. En effet, trouver la bonne maison pouvant convenir à vos attentes peut prendre du temps. Il faudra encore passer par des calculs du volume de déménagement, simuler divers devis, effectuer diverses prospections… Les risques de devoir attendre longtemps pour trouver la maison idéale sont élevés.

Aussi, pour vous décider entre agrandir votre maison ou déménager, il est d’abord utile d’identifier vos réels besoins, puis votre disponibilité financière et en temps. De cette manière, vous trouverez plus facilement laquelle de ces actions concordera le mieux à vos exigences du moment et laquelle vous avantagera le plus.