Un optométriste est un professionnel de santé spécialiste de l’œil et la vision. Il évalue le système visuel, traite les problèmes oculaires (moteurs ou sensoriels) et peut prescrire des dispositifs de correction. En cas de soucis oculaires, adressez-vous à des optométristes qui font passer un examen de la vue et traitent plusieurs problèmes. Découvrez quelles sont les urgences oculaires qui nécessitent une consultation chez un optométriste.

Urgences oculaires sans blessure

Vous devez consulter un optométriste en urgence dans diverses situations, que votre œil soit blessé ou non. Même s’il ne comporte aucune blessure, prenez un rendez-vous immédiatement dans les cas suivants :

Douleur très intense et soudaine, avec sentiment de forte pression. Si votre œil est rouge et/ou dur et que sa surface paraît brumeuse, un glaucome peut être en cause.

Hypersensibilité à la lumière. En cas de photophobie provoquant de vives douleurs, vous souffrez peut-être d’une inflammation oculaire.

Vision double apparue soudainement.

Impression de voir des corps flottants et/ou des éclairs lumineux dans votre champ de vision.

Perte totale ou partielle de la vision. Cela peut cacher une inflammation du nerf optique, des problèmes vasculaires, un décollement de la rétine ou encore une hémorragie oculaire.

Urgences oculaires avec blessure

Les urgences suite à une blessure doivent également faire l’objet d’une consultation immédiate chez l’optométriste, pour éviter des complications. Agissez rapidement en cas de :

Blessure pénétrante, qui traverse ou non la cornée. Attention, une perforation est extrêmement grave, sans pour autant être très douloureuse. Et si l’objet performant est toujours dans l’œil, ne le retirez surtout pas vous-même !

Égratignures et lacérations superficielles, par un corps étranger, une lentille de contact ou un ongle.

Corps étranger logé dans les couches superficielles de l’œil. L’intrus provoque des irritations, des larmoiements, une sensibilité accrue à la lumière, voire un gonflement des paupières.

Coups et contusions. Une accumulation de sang autour de l’œil (ecchymoses) peut aussi s’accompagner d’œdèmes, voire de micro fractures de l’os orbital pouvant bloquer les muscles oculaires. Dans ce cas, une vision double peut survenir.

Brûlure thermique, chimique ou par radiation. L’œil devient rouge ou très blanc, enflé et douloureux.

Conclusion

Que votre urgence oculaire soit liée ou non à une blessure, consultez un optométriste sans perdre de temps, afin d’éviter une aggravation !