Comme tout appareil électroménager, votre réfrigérateur peut rencontrer quelques soucis. Pour ne pas être pris au dépourvu, voici les problèmes les plus courants que peut subir votre réfrigérateur et des astuces pour y remédier.

Des bruits étranges

Surtout après plusieurs années d’utilisation, un réfrigérateur peut commencer à faire des bruits dérangeants. Notamment à cause de l’usure des pièces et de vos manipulations. En cas de bruits étranges, équilibrez le réfrigérateur. S’il est bancal, placez une cale sous un coin et contrôlez avec un niveau à bulle.

Si le bruit persiste, débranchez l’appareil et vérifiez que le compresseur est bien fixé à l’arrière. Au besoin, resserrez ses boulons ou ses attaches. Pensez aussi à passer l’aspirateur derrière votre réfrigérateur pour augmenter ses performances et sa durée de vie.

Une odeur nauséabonde

En plus d’être désagréables quand vous ouvrez votre réfrigérateur, les mauvaises odeurs peuvent rapidement imprégner d’autres aliments. Pour éviter qu’elles se développent, veillez à emballer les aliments odorants que vous placez dans votre appareil.

De plus, avec le temps, les parois du réfrigérateur absorbent les mauvaises odeurs. Il faut donc le nettoyer régulièrement, environ une fois par mois. Pour cela, éteignez-le, videz son contenu et appliquez un nettoyant doux (ou un mélange d’eau et de vinaigre blanc). Rincez, essuyez avec un tissu propre et remettez les aliments.

La lumière ne s’allume plus

Lorsque la lumière de votre réfrigérateur ne s’allume plus, vérifiez son ampoule. Si nécessaire, remplacez-la.

Si l’ampoule n’est pas en cause, nettoyez son interrupteur avec un produit « spécial contact électrique » ou un pulvérisateur à air comprimé. Vérifiez également que la porte de votre réfrigérateur est bien placée sur ses gonds, et qu’elle touche effectivement l’interrupteur quand vous l’ouvrez.

La porte s’ouvre toute seule

Si votre réfrigérateur s’ouvre tout seul, inclinez-le légèrement en arrière et placez des cales sous ses pieds avant. Cela maintiendra la porte fermée. Si cela ne suffit pas, contactez un professionnel pour diagnostiquer et programmer la réparation de votre réfrigérateur.

Vos légumes pourrissent

Les légumes ont besoin de respirer pour ne pas pourrir. Réservez-leur suffisamment d’espace dans votre réfrigérateur et ne les stockez pas dans des sacs plastiques fermés. De plus, éloignez-les de la paroi de l’appareil, pour qu’ils profitent au mieux de la circulation du froid.

Conclusion

Vous pouvez donc régler facilement certains problèmes de réfrigérateur. Mais s’ils persistent, faites appel à un réparateur professionnel.