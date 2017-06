Huile d'argan vs huile d'amande douce pour les cheveux : avantages et inconvénients

article commandité

Vos cheveux sont secs et cassants ? Pour leur redonner force, vitalité et douceur, pensez au bain d‘huile végétale ! Mais laquelle choisir ? Huile d’argan vs huile d’amande douce : découvrez leurs avantages et inconvénients.

L’huile d’amande douce : un grand classique pour les cheveux secs

Riche en éléments essentiels à la bonne santé capillaire, l’amande douce contient des vitamines (A, B, D et E), du potassium, du phosphore, du fer, du zinc et du magnésium, ainsi que des oligo-éléments (oméga 6 et 9), des acides aminés et des antioxydants. Un super cocktail pour vos cheveux !

L’amande douce offre une huile parfumée, qui est à la fois adoucissante, hydratante, assouplissante, fortifiante et même anti-inflammatoire. Apaisante, elle calme également les irritations. Idéale si votre cuir chevelu est irrité !

Par ailleurs, l’huile d’amande douce convient surtout aux cheveux très secs et cassants, plutôt frisés. Utilisée en baume ou en masque capillaire, elle redonne force et brillance, tout en régulant la production de sébum et en retirant les impuretés. Émolliente, elle aide ainsi à réduire les pellicules.

Mais attention, si vous êtes allergique aux fruits à coque, évitez d’utiliser de l’huile d’amande douce !

L’huile d’argan : une cure de jouvence pour vos cheveux

Issue du fruit de l’arganier, un arbre endémique marocain, l’huile d’argan est autant utilisée en cuisine qu’en cosmétique. Elle contient de nombreux minéraux, vitamines (notamment la vitamine E, qui est antioxydante) et acides gras, très bénéfiques pour les cheveux.

Aussi appelée « huile d’argane », elle est l’alliée des cheveux secs et affaiblis, et des cuirs chevelus irrités. Même une faible quantité suffit à redonner force, éclat et souplesse à la chevelure.

De plus, appréciée pour ses propriétés régénératrices et restructurantes (grâce à la présence d’insaponifiables), elle est considérée comme une huile de jouvence, qui lutte contre le vieillissement cellulaire. On utilise donc l’huile d'argan pour redynamiser et revitaliser la peau, les ongles et les cheveux.

Enfin, très peu allergisante, l’huile d’argan est une bonne alternative à l’huile d’amande douce. Cependant, l’arganier étant une espèce végétale menacée, son huile est relativement coûteuse.

Conclusion

Huile d’argan et huile d’amande douce sont donc idéales pour raviver les cheveux abîmés. Privilégiez la première pour donner un coup de jeune à votre chevelure, et la seconde si vos cheveux sont très secs.