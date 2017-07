La Pharmacie Alexandre Martel et madame Claire Ménard-Martel remettent 10 000 $ à la Fondation du Cégep de Sorel-Trac

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est heureuse d’annoncer que la Pharmacie Alexandre Martel ainsi que madame Claire Ménard-Martel ont remis un don de 10 000 $ dédié à sa mission et à l’une de ses activités de financement, La Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier.

Madame Claire Ménard-Martel a offert un don de 5 000$ pour la plus récente édition du tournoi de golf de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui a eu lieu le 16 juin dernier tandis que la Pharmacie Alexandre Martel poursuit son engagement pour les 5 prochaines années afin d’offrir à nouveau les bourses Claire Ménard-Martel aux étudiantes et étudiants du Collège. Annuellement, deux bourses de 500$ sont remises à des élèves qui ont réussi la meilleure intégration des compétences à l’intérieur d’un projet de stage en Techniques d’éducation spécialisée.

Avec les dons reçus, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy poursuit sa mission qui favorise et de reconnaît l'excellence, la persévérance et l’expérience scolaires des étudiantes et des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy par des remises de bourses. La Fondation soutient le développement technologique du Collège et vient aussi en aide aux étudiants en réelles difficultés financières.

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est donc honorée de pouvoir compter sur l’appui constant de la famille Martel et désire à nouveau les remercier pour leur soutien important et leur générosité.

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy invite les entreprises de la région à donner pour l’un de ses projets ou encore dans le cadre de sa campagne majeure de financement « Mieux s’équiper pour l’avenir ». Pour vous informer ou pour faire un don, communiquez avec Myriam Arpin, la directrice de la Fondation au 450 742-6651 poste 2106, ou par courriel à myriam.arpin@cegepst.qc.ca. Nous sommes aussi sur Facebook.



Sur la photo:

Madame Claire Ménard-Martel, monsieur Sylvain Dupuis, président de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, madame Myriam Arpin, directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, monsieur Alexandre Martel, de la Pharmacie Martel et madame Fabienne Desroche, directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy et trésorière à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.