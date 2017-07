Les types de soins préventifs pour les chiens

Article commandité

Pour préserver la santé de votre chien, il existe une série de soins préventifs à effectuer de manière régulière, à la maison ou chez le vétérinaire.

Le nettoyage et le brossage

Même si votre chien fait sa toilette tout seul, il est important d’assurer quelques nettoyages de base. Ces soins préventifs le protègeront de certaines maladies.

Chaque semaine, nettoyez les yeux et la partie externe visible des oreilles, avec une compresse (qui ne peluche pas) imbibée de sérum physiologique. Frottez délicatement pour retirer les résidus de larmes et de cérumen.

Concernant le lavage complet de votre chien, demandez conseil à votre vétérinaire, car chaque race a des besoins différents.

Ensuite, passez une brosse douce sur le pelage de votre chien, tous les jours. Ce sera aussi l’occasion de vérifier l’absence de parasites ou d’irritations. Évitez le contour des yeux et les muqueuses.

Enfin, brossez les dents de votre compagnon deux à trois par semaine, en suivant les conseils du vétérinaire.

Le détartrage

Malgré une alimentation saine et un brossage de dents régulier, le tartre s’accumule sur les crocs de votre chien. Afin d’éviter un entartrage excessif, sources de problèmes buccodentaires, il est donc important de réaliser des détartrages réguliers. Rendez donc visite à un professionnel, dans une clinique vétérinaire pour des soins médicaux rapides pour votre chien.

Le déparasitage

De nombreux parasites peuvent élire domicile dans le pelage de votre chien. Pour éviter une infestation, pensez donc à le protéger ! Dans le commerce, vous trouverez des protections efficaces pendant plusieurs semaines : colliers spéciaux « anti tiques et puces » ou produits antiparasites à appliquer entre les omoplates.

Évidemment, restez vigilant même si votre chien est protégé : vérifiez régulièrement son pelage, notamment après une promenade.

Les vaccins

Comme chez les humains, les vaccins sont des soins préventifs incontournables. Ils doivent être effectués par un vétérinaire tout au long de la vie, selon un calendrier de vaccination défini.

En pratique, il existe des vaccins obligatoires (contre la rage, l’adénovirus, la maladie de Carré, le parvovirus et la parainfluenza) et optionnels (contre la maladie de Lyme, la toux de Chenil et la leptospirose).

Les vermifuges

Enfin, il est essentiel de vermifuger votre chien pour le protéger des vers (ronds et plats), qui pourraient parasiter son organisme et notamment son tube digestif.

La vermifugation doit être faite chaque mois chez le chiot, puis tous les 3 à 6 mois chez l’adulte, selon son style de vie. Ici encore, demandez conseil à votre vétérinaire.

Conclusion

Grâce à ces quelques soins préventifs, vous garantirez une meilleure santé à votre chien !