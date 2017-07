5 bonnes raisons d'adopter la fouta cet été

Article commandité

La fouta est un drap de bain traditionnel fabriqué en Tunisie pour aller au hammam. Tissé par les hommes et dont les finitions sont exécutées par les femmes, il est apprécié pour sa légèreté, moins de 400 grammes, et sa grande capacité d’absorption. Issu d’un savoir-faire ancestral, il allie aujourd’hui modernité et tradition. Incontournable, il est devenu le meilleur allié de toutes les fashionistas pour de multiples raisons.

1/ Pour avoir du style

La fouta est un tissu renommé pour sa douceur et ses nombreuses couleurs s’accordant avec n’importe quelle garde-robe. On la choisit en nid d’abeille ou tissé à plat pour la transformer en accessoire de mode très tendance. Ses différentes dimensions permettent de la transformer en ceinture, turban ou écharpe, et pourquoi pas un châle pour se protéger de l’humidité lors des soirées fraîches d’été. Qui n’a pas sa fouta n’est pas dans le coup !

2/ Pour une déco pleine de chaleur

Ses différents formats et ses couleurs très peps lui permettent de s’adapter à toutes les utilisations : rafraîchir un canapé, recouvrir un lit, une table pour un dîner entre amis dans le jardin ou la terrasse et même recouvrir les sièges d’une voiture pour un effet des plus surprenants.

Impossible de l’oublier en randonnée : il se transformera en nappe de piquenique sur une verte prairie, ou pour sortir d’un lac ou d’une rivière.

Vous l’avez compris, la fouta est un accessoire de décoration à part entière pour rénover, protéger ou donner une âme à votre intérieur.

3/ Un allié de taille au spa

Les habituées du spa en emportent trois : une à attacher autour leur poitrine, une pour se sécher et une pour s’étendre dans les différentes salles ! Un véritable savoir-vivre.

La fouta est également très prisée des sportifs, car elle s’invite avec légèreté dans un sac pour vous sécher en toute simplicité après la douche.

4/ Indispensable en voyage

La fouta est si peu encombrante qu’elle ne pèsera pas dans votre valise cabine à bord d’un avion ! Elle est très absorbante, se lave facilement et sèche vite, l’idéal en vacances. Et si vous vous déplacez avec un bébé, elle fera un tapis de lange tout doux à bébé.

5/ En serviette de plage ou de piscine

Plus légère qu’une serviette en éponge, vous vous en servirez comme d’un paréo ou vous vous allongerez posée sur le sable sans craindre que celui-ci n’accroche au tissu. La fouta vous sèchera, bien sûr, mais vous protègera aussi des coups de soleils une fois jetée sur vos épaules ou vos jambes trop exposées.

Pour obtenir une fouta de qualité, commandez-la dans un magasin de décoration en ligne spécialisé dans les produits artisanaux haut de gamme.