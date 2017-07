Exposition du Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy vous invite à l’exposition-événement d’une Rive à l’Autre / Coast to Coast du Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy présentée du jeudi 3 août au lundi 30 octobre 2017 à la Maison des gouverneurs. Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 9 août à 17 h.

83 jours de commémoration de notre histoire…

Cette exposition photographique et d’installations relate les différentes démarches artistiques entreprises pour le projet d’une Rive à l’Autre/Coast to Coast, qui se réaliseront tout au long de l’été dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Sorel-Tracy et de Canada 150. À ce projet, prennent part douze artistes dont Maria Snow, Joyce Panadis, Pierre Leblanc, Claude Millette, Andrew Dutkewich, David Moore, André Fournelle, Euclide Cormier, Jocelyn Parenteau, Assia, Jean-Henry, Richard Caplette, et Peter Gnass, ainsi que les jeunes de la Colonie des Grèves de Contrecoeur. Tous très impliqués dans leur communauté, ils interpellent le spectateur, l’invitant à voyager, à s’interroger sur hier, aujourd’hui, demain…

Ainsi, dans la grande salle de la Maison des gouverneurs, le passé ressurgit… Vous y trouverez une exposition photographique sur la thématique des Bateaux blancs qui nous rappelle un pan de notre histoire. Leurs noms évocateurs ont marqué l’imaginaire populaire. Ainsi en est-il du « Québec », du « Richelieu », du « St-Lawrence » et du « Tadoussac » qui ont fait partie du paysage sorelois durant une quarantaine d’années.

Aussi, il vous sera possible de contempler, par le biais de maquettes et de photographies, les cinq œuvres monumentales réalisées par cinq artistes de réputation nationale dont Pierre Leblanc, Andrew Dutkewich, André Fournelle, David Moore et Claude Millette et léguées par des collectionneurs. Ces oeuvres se dressent dans différents espaces verts de la ville de Sorel-Tracy et se veulent l’expression de notre passé, de notre histoire, mais aussi de notre développement, de notre volonté de bâtisseur et de notre vision. Elles participent à l’enrichissement de notre patrimoine culturel et constituent un héritage pour les générations actuelles et futures.

Également, Marian Snow et Joyce Panadis, toutes deux artistes Mohawk et Abénakis, vous invitent et vous transportent dans leur monde où le spectateur voyage à travers le passé, le présent et le futur. Tout est possible, rien n’est arrêté, rien n’est figé. Les traditions ancestrales des Premières Nations et le contemporain se côtoient, se complètent!

Enfin, l’exposition de la maquette de l’œuvre monumentale permanente d’Euclide Cormier, réalisée en collaboration avec le Regroupement pour la santé des aînés Pierre-De Saurel et avec l'intervention des jeunes de la Colonie des Grèves, jette un tout autre regard sur notre société : c’est l’heure des choix, quel avenir voulons-nous? Quels actes sommes-nous prêts à poser face à la dégradation continue de notre environnement?

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs, ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400. L’entrée est gratuite. L’exposition est ouverte au public tous les jours, de 8 h 30 à 17 h 30.