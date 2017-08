Le 13 août, une date dorénavant à inscrire au calendrier de la ville de Sorel-Tracy

Monsieur Marcel Robert, candidat à la mairie de la ville de Sorel-Tracy tient à féliciter tous les artisans et toutes les artisanes qui ont contribué au succès de la Fête des familles fondatrices, tenue dans le cadre des festivités du 375e, les 12 et 13 août 2017 au Carré Royal.

En particulier, Marcel Robert tient à souligner le travail exceptionnel de M. Patrick Péloquin, conseiller municipal, qui a été l'un des principaux maîtres d'oeuvre de ce grand succès. Son dévouement dans l'organisation de ces 2 journées et son sens de notre histoire, qui nous la rend vivante chaque jour, doivent être soulignés et lui méritent pleinement notre admiration collective.



Marcel Robert profite donc de la fête-anniversaire du 375e de Sorel-Tracy qui remonte au 13 août 1642, pour s'engager à faire annuellement du 13 août, une période de réjouissance qui nous permettra de fêter avec fierté ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir.

De plus, il s'engage à agir en concertation avec les membres du conseil municipal qui seront élus le 5 novembre 2017 et tous les intervenants concernés de la société civile, pour que ce 13 août soit consacré à fêter les racines françaises des Québécois et des Québécoises en terre d'Amérique, en faisant du concept de la Fête des familles fondatrices, un événement annuel.

C'est ensemble et avec nos visiteurs que dorénavant, nous nous donnerons annuellement un moment pour célébrer avec fierté, notre appartenance à notre coin de pays.