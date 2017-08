Facette dentaire ou blanchiment des dents : que choisir ?

Article commandité

De belles dents et un beau sourire sont des atouts indéniables qui donnent confiance en soi, assurance, et peuvent ouvrir de nombreuses portes. Si vous souhaitez améliorer l’aspect de vos dents, il existe aujourd’hui de multiples techniques pour leur rendre leur éclat et leur brillance. Zoom sur deux d’entre elles, la facette dentaire et le blanchiment des dents.

La facette dentaire

Une facette dentaire est une fine lamelle de céramique ou bien de résine composite qui vient recouvrir la surface de la dent. Elle est collée sur la dent, qui est au préalable très légèrement taillée par le dentiste pour les besoins de l’intervention.

La pose de facettes dentaires représente une solution idéale pour les dents très colorées, ou bien quand la technique du blanchiment est contre-indiquée, pour cause d’anomalie héréditaire ou de la prise de certains antibiotiques par exemple.

Le blanchiment des dents

Il existe dans le commerce des produits qui se vantent d’éclaircir votre dentition, mais leur efficacité reste moindre par rapport à l’intervention d’un professionnel. En effet, le dentiste a à sa disposition des produits plus concentrés, qui donnent des résultats plus rapidement et qui se révèlent bien plus efficaces.

Le blanchiment est indiqué pour les dents de teinte foncée, que cela soit naturellement ou en raison du vieillissement des tissus dentaires (par contre le détartrage est le traitement le plus approprié en cas de tâches de thé, de café ou de tabac).

Le blanchiment des dents s’opère à l’aide de gouttières contenant du peroxyde de carbamide (ou peroxyde d’hydrogène), au fort pouvoir éclaircissant. L’action du produit peut être accélérée et renforcée à l’aide d’une lampe spéciale ou bien d’un laser.

Avant de se lancer dans un blanchiment des dents, votre dentiste vérifiera en premier lieu l’état global de votre dentition et de vos gencives, afin de s’assurer que celles-ci sont en bonne santé et peuvent supporter ce type de traitement.

Quelle que soit l’option de traitement que vous choisirez pour retrouver un sourire éclatant, la pérennité des résultats sera nettement améliorée par un entretien et un suivi régulier de votre dentition. Cela passe par un brossage idéalement après chaque repas, ou au moins deux fois par jour, ainsi qu’un détartrage et un suivi régulier chez votre dentiste.

Il existe une multitude de services dentaires chez un dentiste de premier plan à Ahuntsic, alors n’hésitez pas à demander un diagnostic-conseil à un professionnel spécialisé.