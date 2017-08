5 conseils pour choisir le bon profil pour le nouveau poste à pourvoir dans votre PME

Article commandité

Pour répondre à un besoin précis au sein de votre entreprise ou encore remplacer un collaborateur qui vous quitte, vous allez devoir recruter un nouveau profil. Cette tâche n’est pas aisée lorsque l’on n’est pas rompu aux techniques de recrutement. Voici donc 5 conseils pour définir au mieux des critères de choix.

Définissez les exigences du poste à pourvoir

Cette étape consiste à élaborer la fiche de poste. Quelles seront les missions précises de votre futur collaborateur ? Quelles sont les compétences nécessaires pour y parvenir ? Travaillera-t-il seul ou au sein d’une équipe ? Quelle formation doit-il avoir reçue au minimum ou quelle expérience exigez-vous ?

Rédigez une annonce claire et précise

Plus vous serez précis, moins vous aurez à gérer de candidatures ne correspondant pas à vos attentes. Essayez d’être le plus attractif possible, il faut que le candidat choisisse votre entreprise plutôt qu’une autre. N’omettez pas le salaire proposé, cette variable est motivante.

Vous publierez votre annonce sur des supports médiatiques visibles, presse ou sites spécialisés, dans une rubrique correspondant à votre secteur d’activité. N’omettez pas les centres locaux d’emploi, les agences de placement ou encore les salons de l’emploi.

La cooptation : une solution possible

Pourquoi ne pas utiliser le carnet d’adresses de vos collaborateurs ? Certains peuvent être issus de la même école de formation ou être intéressés par un changement d’entreprise qui boostera leur carrière. Retenez ces CV avant les autres.

Conduisez un entretien un peu poussé

Après avoir trié les CV reçus, il va vous falloir interroger les candidats retenus en vue de faire un choix éclairé ! Vos questions ne porteront pas uniquement sur les compétences, mais aussi sur la façon d’aborder un problème concret, de réagir face à une situation difficile ainsi que les perspectives de carrière dans votre entreprise. L’objectif est de cerner la personnalité de chacun et leur capacité d’autonomie.

Rien ne vaut un professionnel spécialisé dans le recrutement pour se faire accompagner dans votre démarche. Les PME n’ont le plus souvent pas de directeur des ressources humaines. Il vous proposera des candidats pertinents en regard du poste à pourvoir. Vous gagnerez beaucoup de temps et le risque d’erreurs sera moindre.