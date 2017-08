Les différents types de peinture industrielle et quels sont leurs avantages ?

Article commandité

Le secteur de l’automobile, de l’aéronautique et maritime utilise généralement différents types de peinture pour revêtir leurs entrepôts, et parfois leurs produits, afin de les préserver de l’humidité, des intempéries, des cycles de gel et dégel, des environnements acides ou encore des substances alcalines. Ces peintures garantissent la longévité du revêtement et préservent ainsi les investissements de chacun de ces secteurs. Il existe différentes variétés de peinture industrielle.

Les Wash-Primers

Les Wash-Primers sont des peintures ne contenant que très peu d’extraits secs. Ils conviennent parfaitement à tous les types de revêtement dans n’importe quel secteur et proposent un niveau de protection appréciable selon l’objectif recherché. Les Wash-Primers sont vivement conseillées pour traiter le métal. En effet, ils présentent énormément d’atouts comme la bonne adhérence sur les supports métalliques, la passivation du métal et l’accroissement des couches de protection principales, entre autres. Ces peintures sèchent rapidement et ne nécessitent aucun ponçage. Pour garantir le résultat de leur utilisation, il est possible de faire appel à une entreprise de peinture industrielle adaptée à tous les matériaux et revêtements.

Les apprêts

Les apprêts sont principalement utilisés pour servir de support aux peintures de finition. Il en existe plusieurs variantes selon les besoins de tout un chacun. Ils ont comme principal avantage la protection contre la corrosion. En effet, cette particularité est due au fait que les apprêts contiennent des Chromates de Zinc ou des inhibiteurs de rouille. La pigmentation, les charges comportant une nature et la granulométrie sont des aspects spécifiques des apprêts pour convenir à tous les besoins du secteur industriel. Afin d’en faire le bon choix, il est toujours recommandé de demander conseil auprès d’une entreprise spécialisée dans ce domaine.

Les enduits et les produits intermédiaires

Pour la peinture des secteurs industriels comme peindre les voitures, les grands entrepôts, les chemins de fer, les bateaux… il faut suivre de nombreuses étapes. En effet, il faut préalablement utiliser de la peinture primaire antirouille, d’inhibiteur de rouille, d’impression phosphatante, d’impression de rouille et d’enduits avant d’appliquer une peinture synthétique et/ou acrylique ou encore une peinture cellulosique. En effet, chaque couche de peinture dispose de ses propres fonctions, lesquelles tendent toutes vers un seul objectif : protéger le produit des aléas de la température et de l’environnement.

Dans le commerce, il est toujours possible de retrouver d’autres variantes proposées par chaque fabricant/marchand. Mais ce sont les règles générales qu’il faut retenir. Après chaque revendeur de peinture industrielle est libre d’améliorer et de perfectionner ses produits.