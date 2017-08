Les matériaux les plus design à choisir pour vos portes intérieures

Article commandité

Envie d’un intérieur unique et innovant ? Les portes intérieures font partie intégrante de la décoration à l’instar d’un meuble, d’un tissu ou d’un objet. Pour composer une ambiance très design, vous les choisirez en fonction de leur matériau, mais aussi de leur système d’ouverture et leurs finitions.

Des matériaux de base à combiner entre eux

Les matériaux les plus utilisés pour la fabrication des portes intérieures sont le bois, le verre et l’aluminium, champion toute catégorie du style contemporain.

Il est vrai que le bois, par sa noblesse naturelle, allie élégance et intemporalité. Les essences exotiques en particulier offrent une palette de couleurs chatoyantes. Il se combine aujourd’hui avec d’autres matériaux, le verre notamment, pour des possibilités esthétiques quasi infinies.

Le verre a l’avantage de laisser entrer la lumière, se fondant ainsi dans votre décor avec beaucoup de discrétion et de légèreté. Il reste une valeur esthétique très sûre.

L’aluminium offre un aspect très moderne. C’est un matériau de haute qualité, fin, résistant et racé. Il se décline en plusieurs coloris et se marie à de nombreux autres matériaux très tendances : le verre et le bois bien sûr, mais aussi le stratifié, le textile, le métal ou le miroir. Le métal sera d’ailleurs particulièrement mis en valeur dans un intérieur de style industriel.

Notez qu’une fabrication sur mesure vous permettra de mélanger les matières selon vos envies et l’esprit du lieu.

Des finitions créatives

De nombreux décors sont possibles pour personnaliser vos portes intérieures : finitions laquées, patinées ou brossées si elles sont en métal, motifs floraux, images réalisées au moyen d’impression numérique, logos s’il s’agit d’une entreprise s’adaptent même sur des supports en verre.

Des systèmes d’ouverture épurés

Pour optimiser votre aménagement et la lumière, optez pour un système de portes coulissantes qui ne requiert aucun rail au sol. Ce système gain de place est idéal pour séparer des espaces ou fermer un placard avec simplicité. Escamotable, votre porte coulissera dans le mur pour disparaître complètement dans celui-ci. En applique, elle coulissera le long du mur en restant visible.

Vous connaissez les portes pliantes, un grand classique utilisé notamment sur les placards ? Pour ouvrir et fermer un espace, elles prendront une tout autre dimension.

La porte pivotante quant à elle est aussi originale que ludique. Vous l’ouvrez d’un côté ou de l’autre grâce à son système magnétique de retenue.

Les modèles les plus design ne comportent ni chambranles ni moulures et leurs charnières sont à pivot.

Une porte intérieure design donnera donc beaucoup de cachet à votre intérieur. Pour préparer votre projet, entourez-vous des conseils d’un professionnel.