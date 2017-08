5 conseils pour rembourser rapidement vos dettes

Article commandité

Lorsqu’on se retrouve en situation de dette, il est essentiel d’établir un plan d’action réaliste et de s’y tenir, afin de retrouver des finances saines le plus rapidement possible. Comment procéder ?

Révisez votre budget

Depuis combien de temps n’avez-vous pas effectué un bilan de vos recettes et dépenses ? C’est le moment de vous replonger dans votre budget mensuel. Détaillez vos revenus, et surtout vos dépenses, afin de déterminer les postes sur lesquels vous pouvez opérer des coupes. Commencez par réduire votre budget loisir et, en fonction de la gravité de votre endettement, pensez à changer de véhicule, voire à déménager pour réduire votre loyer. Des mesures drastiques, mais efficaces !

Accélérez vos remboursements

Dès que vous disposez de 50$ de libre, appliquez-les au paiement de vos dettes. Vous rembourserez vos créanciers plus rapidement et éviterez de vous laisser gagner par la tentation de dépenser l’argent présent sur votre compte en banque.

Diminuez votre taux d’intérêt

Les établissements bancaires et les sociétés de revolving ont pour objectif principal (ne l’oubliez pas !) de récupérer leur argent et de ne pas courir après les impayés. Contactez-les pour négocier un taux d’intérêt plus bas. La compétition entre les différents établissements de crédit (banques ou sociétés de carte de crédit) est telle que ceux-ci préfèrent la plupart du temps baisser leur taux d’intérêt plutôt que de perdre un client.

Consolidez vos dettes

La consolidation de dettes consiste en un prêt personnel facile, rapide, sécuritaire et sans enquête de crédit. Cette solution peut vous permettre de rembourser toutes vos dettes grâce à la mise en place d’un seul et unique remboursement, avec un taux d’intérêt plus bas que celui de vos créanciers d’origine.

Pensez à la proposition de consommateur

Si malgré tous vos efforts vous n’arrivez pas à rembourser vos dettes, renseignez-vous sur la proposition de consommateur. Il s’agit d’une offre faite à tous vos créanciers dans laquelle vous vous proposez de les rembourser partiellement sur une période pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Grâce à la proposition de consommateur, vous remboursez entre 30 et 70% du montant de vos dettes. Un des avantages de cette solution réside dans le fait qu’elle entraîne un gel des intérêts et regroupe vos dettes en un seul paiement mensuel, approprié à votre budget.

Pour établir une proposition de consommateur, vous devez faire appel à un Syndic autorisé en insolvabilité.