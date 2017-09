Le parc Mgr-Nadeau a maintenant son coffre à jouets communautaire

Les nombreux enfants accompagnés des responsables des garderies du secteur ont apprivoisé ce matin au parc Mgr-Nadeau leur nouveau coffre à jouets communautaire. Le concept fait appel à la bonne volonté de tous, au civisme et au respect des équipements. Il s’agit d’une initiative qui contribue à rendre l’environnement du parc encore plus attrayant et stimulant, tout en rappelant aux jeunes le plaisir de bouger.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs du parc Mgr-Nadeau auront l’opportunité de profiter d’un coffre rempli de jouets et d’équipements favorisant le jeu libre et l’adoption de saines habitudes de vie. Les jeunes peuvent emprunter, le temps d’une visite au parc, un accessoire de jeu mis à leur disposition.

Pour profiter des jouets, il est possible d’emprunter une clé en communiquant avec le Service des loisirs au 450 780-5600 poste 4400. Le coffre est accessible 12 mois par année. Son contenu variera au gré des saisons.

Présent au point de presse, le conseiller du quartier du Faubourg, M. Alain Maher a annoncé qu’il consacrera une enveloppe de 24 000 $ provenant de son budget discrétionnaire pour améliorer les équipements du parc.

Le coffre à jouets communautaire : une collaboration de plusieurs partenaires

La Ville de Sorel-Tracy tient à souligner la contribution importante du comité Pour le plaisir de bouger et de bien manger grâce à qui le projet du coffre à jouets communautaire est devenu possible. La Ville a aussi tenu à ajouter à ce projet une dimension artistique, en confiant à Martin Cournoyer, alias TradeMart, le mandat de transformer le coffre à jouets en une œuvre originale.

Rappelons que l’objectif du coffre à jouets communautaire est de mettre à la disposition des utilisateurs du parc des équipements qui permettent de jouer librement, de courir, de sauter et d’animer ces milieux de vie que sont nos parcs de quartier.