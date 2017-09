Les Cornes d’or pour l’Opération Nez rouge de Sorel-Tracy

L’Opération Nez rouge de Sorel-Tracy, dont le maître d’œuvre est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, s’est classée une fois de plus parmi les meilleures organisations de la province et s’est vu remettre les Cornes d’or lors du congrès annuel de l’Opération Nez rouge qui s’est tenu les 8, 9 et 10 septembre derniers à Québec.

Les Cornes d’or, d’argent et de bronze sont remises chaque année aux Opération Nez rouge ayant obtenu les meilleures notes au barème de gratification de la dernière campagne. Le barème de gratification est l’outil utilisé par le Secrétariat national de l’Opération Nez rouge pour reconnaître la qualité exceptionnelle du travail de certaines organisations qui se démarquent par leur respect des échéances et des normes de l’Opération Nez rouge.

Congrès provincial : ateliers et conférences

Le congrès provincial est l’occasion de réunir toutes les Opération Nez rouge québécoises avant le grand lancement de la campagne. Plus de 120 congressistes se sont rassemblés cette fin de semaine pour partager leurs expériences et leur motivation. Le congrès permet également au Secrétariat national de dévoiler des éléments clés de la campagne à venir et de rappeler les incontournables pour vivre une belle campagne. Par ailleurs, plusieurs ateliers informatifs et pratiques ont été offerts aux congressistes ayant pour but d’informer au mieux les régions sur les enjeux et les activités de la campagne 2017.

Pour joindre une des nombreuses équipes de bénévoles au Québec, il suffit de se rendre à OperationNezrouge.com ou de téléphoner au 1 866 DESJARDINS afin d’obtenir les précisions propres à chacune des régions (dates d’opération, délais d’inscription, besoins en bénévoles, etc.). L’édition 2017 débutera le 1er décembre. Dès la mi-octobre, vous pourrez vous inscrire pour devenir bénévole! À Sorel-Tracy, vous pouvez nous suivre sur Facebook au www.facebook.com/ONRSorel pour être au courant des derniers détails de la campagne.

Rappelons que les fonds amassés par la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy dans le cadre de l’Opération Nez rouge profitent à notre jeunesse locale. En participant à l’Opération Nez rouge en tant que client, bénévole ou commanditaire, vous aiderez à soutenir la formation des étudiantes et des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy en plus de sensibiliser la population aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies! De belles actions pour la communauté!