5 façons d'améliorer l'ergonomie de vos postes de travail

Article commandité

Les gestionnaires ont bien compris que la santé et le bien-être au travail sont facteurs de performance. Certains aménagent un temps de travail plus flexible, un environnement optimisé avec alimentation à volonté, salle de sport, salle de repos… D’autres entreprennent une prise en charge des douleurs cervicales, maux de dos, tension des poignets ou encore fatigue oculaire en améliorant l’ergonomie des postes de travail simplement parce que l’inconfort physique a un réel impact sur la productivité. Améliorer l’espace de travail est aussi une manière de se voir reconnaître comme une entreprise où il fait bon travailler.

Une chaise ergonomique

L’ergonomie du poste de travail commence par le choix des chaises. Une mauvaise posture, torsion ou déséquilibre, n’est pas librement choisie, mais le résultat d’un compromis. Choisissez-les munies d’un système de réglage, idéal pour les espaces partagés. Ainsi, chacun pourra les ajuster à sa taille : hauteur et profondeur de l’assise, espacement et hauteur des accoudoirs. Préférez un revêtement non glissant pour éviter les chutes et laissant pénétrer l’air. Elles seront munies de 5 pieds à roulettes. Une chaise pivotante facilite également les mouvements du tronc.

Un large bureau

Un bureau devrait être adapté à une posture confortable. S’il est trop haut, l’ajustement de la chaise sera trop élevé, mais trop bas, vous serez penché d’où un inconfort pour la nuque, les épaules, le dos... En fait, en libérant les muscles de leur fonction de maintien et de stabilisation, la position des membres supérieurs deviendra plus naturelle.

Ce bureau sera large pour y accueillir souris et clavier, mais, lorsque vous ne vous en servirez pas, vous devrez pouvoir poser vos avant-bras sur le bureau sans surélever vos épaules. L’idéal est un aménagement spécifique avec tablette coulissante.

Il existe aujourd’hui un vaste éventail de mobilier de bureau attrayant et innovateur.

Une lumière correctement diffusée

La lumière dirigée en grande quantité vers les yeux favorise l’éblouissement et occasionne une fatigue oculaire. Mieux vaut prévoir une lumière plus douce avec un éclairage d’appoint pour la lecture des documents. Dans ce sens, il vaut mieux privilégier les surfaces de mobilier mates plutôt que brillantes, elles réfléchiront moins la lumière.

Vous pouvez également mieux contrôler la lumière naturelle à l’aide de stores.

Le bruit, la température sont également des facteurs de nuisance à prendre en compte lors de l’aménagement des postes de travail. Le mieux est de prendre conseil auprès d’un professionnel.