Travaux en hauteur pendant l'hiver : les précautions à prendre

Chaque année les cas de blessures, parfois graves, liées aux chutes ne cessent d’augmenter. Réaliser des travaux en hauteur pendant l’hiver comporte des risques accrus, que cela soit avec une échelle, un échafaudage, sur un toit ou sur tout autre type de structure. Gel, vent, engourdissement des membres…certaines précautions sont indispensables pour effectuer vos travaux en hauteur en toute sécurité.

Évaluez les risques

Avant de penser à démarrer les travaux, la première chose à faire est d’estimer les différents risques liés à l’activité prévue. Nature des travaux, nature du sol sur lequel vous allez évoluer, conditions météorologiques…autant de paramètres à connaître pour être correctement préparé.

En amont, protégez-vous du froid

Pour être en pleine possession de vos moyens et de votre capacité d’attention, il est essentiel que votre corps soit protégé du froid de manière adaptée. N’hésitez pas à empiler les couches de vêtements : d’abord un vêtement respirant qui permettra à la transpiration de s’évacuer, laissera votre peau sèche et vous évitera la sensation de froid ; puis un vêtement isolant, pour conserver la chaleur près de votre corps ; enfin un vêtement qui vous protègera du vent, de la pluie et de la neige tout en vous permettant une certaine liberté de mouvement !

Choisissez la bonne protection pour votre chantier

Il en existe plusieurs types :

- les harnais de sécurité : les modèles complets sont rattachés à des cordes d’assurance sécurisées. Attention, car pour être véritablement efficaces, ces harnais doivent être parfaitement ajustés à votre taille. En effet, mal ajusté, ils peuvent être à l’origine de coupures notamment.

- les garde-corps : Un garde-corps est un dispositif qui protège des risques de chute.

Ils sont à placer autour des plateformes de hauteur supérieure à 1 m et peuvent être intégrés directement au matériel ou alors fixés manuellement. Selon la nature de votre environnement de travail, vous pourrez choisir un garde-corps amovible comme solution modulaire et sans perforation pour la prévention des chutes du toit. Cette solution est idéale pour les travaux ponctuels de la maison.

- les échafaudages : constitué de ponts, de passerelles ou de plateformes soutenues par une charpente en acier ou en aluminium la plupart du temps, il offre un accès global à toute la surface de travail, en hauteur également.

Si vous prévoyez d’effectuer des travaux en hauteur durant l’hiver, ne faites pas l’impasse sur ces précautions essentielles, garantes de votre sécurité !