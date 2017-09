Les voyages sur mesure vous tentent ? Voici 5 destinations à (re)découvrir !

Article commandité

Il y a de nombreux endroits exceptionnels de par le monde, mais certaines d’entre elles sont vraiment uniques ! Sites étonnants ou d’une grande richesse culturelle, ceux que nous vous proposons constituent notre top 5 des destinations à ne pas manquer, et ce, malgré une grande affluence touristique parfois.

Le parc national de Yosemite, USA

Situé en Californie, au cœur de la Sierra Nevada, cet immense site abrite 4 parcs impossibles à visiter entièrement tant ils sont vastes. Là, vous assisterez avec des yeux ébahis à des spectacles de la nature comme il n’en existe pas ailleurs : chutes et cascades de 740 mètres de hauteur, encore plus vertigineux au moment de la fonte des glaces, dômes de granit, vallée de glace encadrée par des falaises, lacs d’une grande beauté… Le paradis des randonneurs et des grimpeurs, d’ailleurs inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO après Yellowstone.

L’Alhambra, Grenade, Espagne

L’Alhambra est un monument majeur de l’architecture islamique formant un ensemble de palais et forteresses destiné à abriter les grands monarques de la cour de Grenade. Le palais de Charles Quint s’y trouve d’ailleurs.

Vous serez également charmé par cette colline rocheuse protégée par les montagnes et les remparts et en profiterez pour visiter l’Andalousie avec notamment Séville.

Les Aurores boréales, Norvège

Offrez-vous une expédition arctique accompagnée d’un guide à travers les archipels des Vesteralen et des Lofoten en Norvège du Nord. Vous y observerez, dans le ciel polaire, des explosions de couleurs absolument féériques ayant inspiré l’art et la mythologie du pays. N’oubliez pas de faire escale dans toutes les petites villes pittoresques du coin.

L’armée de terre cuite, Xi’an, Chine

Œuvre visionnaire d’un empereur qui ne voulait pas mourir seul, ce mausolée abrite quelque 2000 soldats grandeur nature. Classé Héritage mondial par l’UNESCO, ce site est tout simplement époustouflant. Parcourez la Chine ancienne ensuite.

Parc national de Serengeti, Tanzanie

Patrimoine mondial de l’UNESCO, ce parc compte un million et demi d’hectares de savanes. Règne de la vie sauvage, il abrite une faune hors du commun. Là, vous assisterez à la migration de deux millions de gnous, des centaines de milliers de gazelles ou zèbres. Sa grande diversité biologique protège aussi des espèces en voie de disparition : le rhinocéros noir, le chien sauvage, le guépard et l’éléphant.

Pour mettre au point votre séjour, contactez une agence de voyages ayant une grande expertise dans le domaine du voyage sur mesure. Vous n’aurez plus ensuite qu’à vous laisser porter.