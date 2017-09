Crises d'insomnie chronique : quelles solutions durables ?

Article commandité

L’insomnie est un phénomène assez répandu. Environ 10% de la population adulte souffre de la forme chronique.

Cela commence en général par des difficultés à trouver le sommeil et à tourner dans son lit pendant des heures avant de s’endormir. Puis au fur et à mesure, les nuits commencent à avoir plusieurs coupures. Le sommeil vient de plus en plus tardivement, les réveils de plus en plus tôt et les nuits sont de plus en plus courtes.

L’insomnie ne doit pas être banalisée lorsqu’elle devient chronique, car cela peut entrainer des risques de maladies physiques ou psychiques.

Face à ce problème, quelles sont les solutions durables ?

Les causes

Des causes physiologiques

Problème de contrôle musculaire qui donne une douleur aux jambes. Cela peut être responsable de perturbations nocturnes,

Les apnées du sommeil. On peut souvent les identifier par un ronflement fréquent et très bruyant.

Le reflux gastro-oesophagien, l'hyperthyroïdie, ou des problèmes respiratoires peuvent aussi provoquer des insomnies.

Mais aussi psychiques

La dépression

L’anxiété qui peut être à l’origine de sommeil tardif ou bien de réveils pendant la nuit.

Il est important d’identifier la cause qui est à l’origine de cette insomnie avant de trouver une solution appropriée.

Les conséquences

Problèmes de concentration

Fragilité de santé

Fatigue chronique dans la journée

Les solutions

Ce qu’il faut éviter

Tous les excitants comme le café, les sodas caféinés, le thé sont à proscrire si vous voulez retrouver le sommeil.

Les somnifères sont également à bannir, car ils perdent leur effet sur le long terme et provoquent l’effet contraire.

Les siestes sont à éviter, car cela empêche de s’endormir la nuit, ou doivent être de courte durée (vingt de minutes maximum).

Ne pas faire de sport le soir et arrêter les activités sur ordinateur au moins une heure et demie avant de dormir.

Évaluer son besoin en sommeil

Avez-vous besoin de 8h par nuit ou moins que cela ? Il est important de connaitre son corps et ses besoins afin de les respecter. Ainsi, si vous n’avez besoin que de six heures de sommeil, rien ne sert de vous forcer à dormir dix heures, cela ne fera que perturber votre rythme.

La chambre doit être un lieu d’apaisement

Pour être un lieu protégé, où il fait bon dormir, la chambre doit avoir plusieurs critères :

Une température ambiante.

Une bonne aération.

Un lit et matelas de bonne qualité (ce sont des critères importants pour avoir une bonne nuit de sommeil). Vous pouvez, pour cela, consulter un magasin en ligne de matelas de qualité supérieure pour retrouver un sommeil paisible.

Pour conclure, si vous avez des problèmes d’insomnie qui perdurent, vous faites certainement des crises d’insomnie chronique, il est donc conseillé de consulter un médecin afin d’avoir le bon traitement. Auparavant, vous pouvez toutefois suivre ces quelques conseils afin de réguler votre rythme de sommeil.