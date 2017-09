Bien planifier l'implantation d'un ERP : ce qu'il faut savoir

Article commandité

La planification rigoureuse d'un ERP avant son déploiement en entreprise est une étape indispensable à sa bonne marche.

Pourquoi bien planifier l'implantation d'un ERP est si important ?

L'ERP est un des outils phares de la quatrième révolution industrielle. Après la mécanisation, la production de masse et l'automatisation, c'est au tour des technologies numériques de révolutionner le travail en profondeur.

« Les entreprises qui ont entamé le virage 4.0 disent avoir accru leur productivité de 60 %, réduit leurs coûts d'exploitation de 50 % et amélioré la qualité globale de leurs produits de 42 %, indique une étude publiée à l'automne 2015 par le Boston Consulting Group, une firme-conseil en gestion qui a des bureaux à Montréal », pouvait-on lire récemment dans la presse spécialisée.

Comme tout changement d'importance dans la méthodologie du travail, il est essentiel de passer par une planification rigoureuse du déploiement d'un outil d'une telle puissance.

De plus, c'est un investissement. Le retour en arrière ou le changement de solution en cours de route sont trop coûteux pour les envisager sereinement.

Comment procéder ?

L'appui d'une équipe de conseillers en solutions infonuagiques qui détient l’expertise en implantation d'ERP est souvent nécessaire au regard de la complexité d'un tel système. Véritable partenaire, sa connaissance approfondie du progiciel choisi sera déterminante pour le succès de l'implantation d'une telle solution.

Ensuite, le progiciel de gestion sera adapté à l'environnement. C'est l'étape de la réingénierie. C'est l'occasion de faire le ménage dans les processus désuets et les logiciels redondants ou dépassés.

Puis, viendra s'imposer la gestion du changement. À ce niveau, l'adhésion des utilisateurs est cruciale et la formation qui leur est donnée déterminante pour le succès du déploiement de l'ERP.

Enfin s'établira naturellement la phase d'acceptation lorsque l'ERP commencera à être maîtrisé par le personnel. Pour maximiser et accélérer le rendement du capital investi, les indicateurs d'adhésion seront mesurés dans le but d'optimiser en permanence le progiciel, avec par exemple l'ajout de modules.

Et ça marche ?

Dans le seul secteur de la fabrication, près de 40 % des PME canadiennes ont mis en œuvre un projet d'implantation de ces nouvelles technologies numériques. Elles sont presque deux fois plus susceptibles d’accroître annuellement leurs revenus de 10 % ou plus au cours des trois prochaines années, par rapport aux entreprises qui n'ont pas adopté ces solutions permettant une communication continue et instantanée entre les équipements et les systèmes de gestion. 17 % en sont à l'étape de la planification.