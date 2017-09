Article commandité

La ménopause marque la fin de la période reproductive de la femme. Située aux alentours de 50 ans, elle se caractérise par l’arrêt définitif des règles et de l’ovulation. La ménopause peut également causer de nombreux autres symptômes, qui varient d’une femme à l’autre. Quels sont donc les symptômes de la ménopause et comment les soulager ?

La disparition des règles

Le premier symptôme de la ménopause est la disparition des règles. Plus précisément, l’absence de menstruations pendant 12 mois consécutifs. En complément, l’ovulation cesse également.

Généralement, la ménopause commence doucement entre 2 et 7 ans avant l’arrêt total des règles. On parle alors de périménopause, période pendant laquelle l’ovulation et les règles deviennent de moins en moins régulières.

Les changements hormonaux

Ensuite, la ménopause impacte aussi les hormones sexuelles : œstrogènes et progestérone. En effet, les ovaires ne sécrètent plus d’œstrogènes (même si les réserves graisseuses continuent à en libérer une faible quantité).

Médicalement, la baisse des œstrogènes augmente la sensibilité à certains soucis de santé, comme l’incontinence urinaire, l’ostéoporose ou encre les problèmes cardiovasculaires.

Généralement, les médecins prescrivent donc des traitements adaptés pour réduire ces risques.

Les autres symptômes

Enfin, entre 20 et 30% des femmes subissent également d’autres symptômes, d’intensité très variable. Ils découlent essentiellement des perturbations hormonales :

Bouffées de chaleur : parfois accompagnées de palpitations et de sueurs, elles sont souvent ressenties à l’abdomen ou au thorax, puis remontent sur le visage.

Maux de tête, migraines.

Perturbations du sommeil : l’âge et les transformations hormonales nuisent au sommeil (difficultés à s’endormir, réveils fréquents).

Sueurs nocturnes : elles découlent des bouffées de chaleur et perturbent le sommeil

Sautes d’humeur, irritabilité, sensibilité accrue, anxiété, etc.

Baisse de la libido, due à la réduction des œstrogènes et des androgènes.

Sécheresse des muqueuses.

Vieillissement de la peau et des cheveux, car le collagène et l’élastine diminuent avec les œstrogènes.

Prise de poids.

Pour limiter ces effets néfastes, il est recommandé de prendre des traitements spécifiques et d’adapter légèrement l’alimentation. Notamment, les phytoestrogènes (présents dans le thé, le soja et les légumineuses) aideraient à réduire les principaux symptômes de la ménopause.

Conclusion

Afin de lutter efficacement contre les symptômes de la ménopause, demandez conseil à votre médecin !