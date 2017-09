Nos conseils pour bien préparer votre peau au changement de saison

Article commandité

Au revoir soleil et bonjour grisaille ! Eh oui, c’est le retour de l’automne, on laisse les vacances derrière nous avec les bains de soleil et tout ce qui s’en suit. Mais ce n’est pas pour déplaire à notre peau, car on va enfin s’occuper d’elle.

En effet, après un changement de saison, la peau se doit d'être préparée pour affronter les différences climatiques. D’autant plus qu’après l’été, la peau a un grand besoin d’être soignée après les différentes agressions du soleil, etc.

Voici quelques conseils pour bien préparer votre peau au changement de saison

Préparer sa peau pour l'automne !

Après vous être exposé au soleil pendant l’été, votre peau aura tendance à devenir grasse, irritée, avec des éruptions cutanées. Il est donc nécessaire de bien la préparer au changement de saison.

Comment s’y prendre ?

Contrer la déshydratation : la déshydratation est très mauvaise pour la peau, car elle provoque sécheresse et rides.

Il convient donc :

De bien hydrater la peau avec une crème hydratante ou un gel hydratant.

Appliquer des masques hydratants pour le visage

Cela aidera à retrouver sa nature de peau d’origine (avant les expositions au soleil).

Vous pouvez aussi utiliser une gamme complète de produits Esthederm pour prendre soin de votre peau.

Redonner de la fraicheur à la peau : Durant l’été, votre peau a accumulé toutes sortes d’impuretés dues à la pollution, au soleil et différentes expositions. Cela a donc assemblé des peaux mortes sur votre peau.

La meilleure façon de remédier à cela est d’exfolier votre peau en douceur pour éradiquer toutes les impuretés et revigorer votre peau.

La consommation d’aliments riches en antioxydants, de fruits et de légumes est fortement conseillée.

Vous pouvez ainsi manger des carottes, des oranges ou des tomates à volonté pour avoir une belle peau lumineuse.

Vous pouvez aussi boire du thé pour éliminer toutes les toxines et les impuretés.

Se débarrasser des boutons et éruptions cutanées :

Pour éliminer les petits boutons d’acné ou toutes imperfections du visage, il convient de reprendre une bonne hygiène de vie et une bonne routine beauté.

Pour cela, vous devez :

Bien nettoyer votre peau pour éliminer l’excès de sébum.

Boire des infusions de thé rouge qui ont un pouvoir antioxydant et riches en minéraux tels (fer, potassium, calcium, magnésium et zinc.

Ce petit rappel fait penser à reprendre les bonnes habitudes et d’oublier les fainéantises de l’été. En effet, une fois l’automne à votre porte, il est temps d’affronter le froid et d’y faire face avec une peau soignée, forte et bien préparée pour affronter les saisons froides. Car effectivement le froid agresse également la peau, d’autant plus lorsque celle-ci est fragile et pas préparée à la saison suivante. Pensez donc à bien chouchouter votre peau de l'intérieur comme à l'extérieur pour avoir une peau resplendissante et éclatante de santé.