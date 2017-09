Article commandité

Vous avez fait le tri dans votre armoire et vous vous retrouvez avec d’un côté, une pile de vieux vêtements que vous voulez garder, et de l’autre un tas dont vous voulez vous débarrasser. Avant de jeter purement et simplement les habits dont vous ne voulez plus, pensez à les donner. Voici 5 bonnes raisons de donner vos vieux vêtements.

Libérez votre esprit

Si trier et vous débarrasser de vos vêtements est un acte douloureux, c’est qu’il est grand temps de revoir vos habitudes de consommation ! Essayez et vous verrez, c’est une libération incroyable ! Ranger et faire place nette allégeront votre esprit. Et ce sera aussi l’occasion de réfléchir à vos habitudes de consommation. Jetez-vous régulièrement beaucoup de vêtements ? Avez-vous tendance aux achats compulsifs ? Comment pourriez-vous acheter moins, ou de manière plus raisonnée ?

Consommez plus intelligemment

Chaque année des tonnes de vêtements et autres produits textiles comme le linge de maison sont jetées par les particuliers. Les vêtements recyclés sont soigneusement triés et ceux qui peuvent encore être portés rejoignent le marché de l’occasion. Les autres sont découpés et transformés en chiffon. Enfin le reste est recyclé pour créer des matériaux isolants ou produire de l’énergie. La collecte et le recyclage de 1kg de vêtements en coton permet l’économie de 6000 litres d’eau, et de 3,6kg d’émission de CO2, soit l’équivalent de 33km de voiture.

Réutilisez et faites bouillir votre créativité !

Un vêtement ne peut pas être recyclé, car il est en trop mauvais état ? Il peut peut-être encore avoir de beaux restes à vous offrir. Un beau tissu, un joli imprimé, des boutons originaux…récupérez et transformez ! Colliers, sacs, customisation, scrapbooking…vous avez l’embarras du choix !

Aidez les plus démunis

Donner à des associations ou à des entreprises d’économie sociale et solidaire et un excellent moyen de redonner vie à vos vieux vêtements. Ces organismes donnent ou revendent à petit prix les vêtements dans leurs magasins de seconde main. Vous n’avez qu’à déposer vos vieux vêtements auprès de ces associations, ou bien utiliser des conteneurs de recyclage. Pour savoir où donner des vêtements, contactez un organisme communautaire.

Aidez à la création d’emplois

Il existe une centaine de récupérateurs et de recycleurs dans 16 des 17 régions administratives du Québec. Ils utilisent le contexte de la récupération de vêtements pour former des personnes et les aider à intégrer le marché du travail.

N’hésitez plus et donnez les vêtements dont vous n’avez plus l’usage !